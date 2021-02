Autonconvocados protestaron por las “fotomultas”

POSADAS. La protesta-con corte de avenida- frente a la sede de la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (UACI)-se debe a diversas irregularidades y los elevados precios de las multas que recibieron muchos posadeños.

Los vecinos aseguran que en el semáforo por la avenida Alicia Moreau de Justo (ex 213) y calle 178; hay una flecha que habilita el giro. Sin embargo, quienes hacen esa maniobra reciben multas que se vuelven impagables.

En ese marco, Viviana, una de las conductoras autoconvocadas, habló con Misiones Cuatro y al respecto manifestó: “son demasiadas multas y exorbitantes”.

“Hay vecinos que se encontraron con que tenían dos multas, vinieron a solucionarlo y resulta que tenían 13 multas. Tienen que encontrar una solución a esa fotomulta, es un cazabobo”, manifestó la mujer.

Contó que la fotomulta que está en la ex 213 “no hay una señalización que indica que estás llegando. Por ejemplo, el que llegó a mi casa figura como que estoy doblando a la derecha como la flecha me indica, pero en la foto figura la luz roja que estoy cruzando en rojo, pero en ningún momento muestra la flechita, esa es la trampa, hay varios casos de vecinos y no vecino que van al barrio y se encuentran con la fotomulta”.

“Queremos que saquen, no se puede pagar la multa”, expresó Viviana.