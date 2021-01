B° Luis Piedrabuena: piden mejoras en servicios básicos

POSADAS. Misiones Cuatro habló con los damnificados quienes no se mostraron molestos, sino preocupados y expectantes a que las empresas que otorgan los servicios que presentan falencias, resuelvan los inconvenientes del barrio.

Jorge Nimeth, uno de los vecinos entrevistados expresó “nuestro problema no es sólo la luz, sino también la presión del agua. No tenemos todos los días, y más en esta época en que hay que lavarse las manos a cada rato y no tenemos agua”. Y añadió “queremos que SAMSA nos dé más presión de agua y EMSA tiene que cambiar un transformador que está viejísimo que provocó que muchos electrodomésticos se quemen”

El barrio Luis Piedrabuena, más precisamente en inmediaciones de las calles Martínez y Humberto Pérez, está ubicado en cercanías de la residencia del Gobernador, lugar que, a diferencia de la zona, se encuentra bien iluminado.

En ese sentido Nimeth, quien asegura que viene reclamando hace mucho tiempo las mejoras para el barrio señaló “la residencia del Gobernador está muy hermosa, impecable… porque pusieron todas las luces que en nuestro barrio están faltando. La residencia también está en Piedra Buena, pero por qué no podemos tener la misma iluminación en todas las calles”.

Por otro lado, también expresó su preocupación por un arroyo que pasa por el medio de la residencia del Gobernador, que según sus dichos está en malas condiciones y es alarmante debido a que puede ser un reservorio para los mosquitos transmisores del Dengue.

Sergio Sosa, otro de los vecinos damnificados aseguró que en los cuarenta años que vive en el barrio, siempre tuvieron los mismos problemas. Y aclaró que en los últimos años agotaron todas las vías de reclamos a todas las entidades involucradas y a la Municipalidad, sin obtener respuesta. “Realizamos los reclamos porque el problema con la luz nos provocó muchas pérdidas materiales, y el agua, la presión es tan baja que para llenar un vaso se requiere de varios minutos”, detalló.