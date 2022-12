POSADAS. Nelson Lucoski, el empresario del rubro supermercados, habló con el móvil de Misiones Cuatro respecto a la demanda en esta época del año: “todavía no hay indicio de que la gente venga a ‘aprovistarse’ por así decirlo para las fiestas. El movimiento de los productos navideños no ha sido lo que esperábamos, estamos viendo que va a pasar con la carne, hasta ahora no hay movimiento, siempre para los días 15, el pollo hasta ahora no ha tenido movimiento”, comentó.

“En noviembre las ventas han disminuido mucho, diciembre no arrancó bien, hoy estamos con movimiento porque se habilitaron las Tarjetas Alimentar”, agregó.

Además, contó que algunas marcas de sidra de envase de vidrio no se van a ver en las góndolas: “este diciembre es más bajo, es menor la expectativa, algunas marcas de sidra no hay este año debido a la falta de envases por el tema del vidrio, hay fábricas que cerraron por falta de insumos”, contó Lukoski.