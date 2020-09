Balance positivo para la nueva edición del Black Friday

POSADAS. Misiones Cuatro dialogó con Fernando Vely, el Prosecretario de la Cámara de Comercio, quien señaló que los comerciantes cumplieron con los protocolos y las ventas fueron muy buenas.

Dijo que por la situación que se está atravesando por la pandemia del coronavirus el “gran desafío era llevar adelante el evento y, el segundo, era que salga bien, que se cumpla el protocolo, distanciamiento social y demás y se logró”, comentó Vely.

En ese sentido añadió: “esta decisión de hacer un Black Friday extendido (de seis días), permitió que la gente no tenga necesidad de aglomerarse como se hacía habitualmente los sábados y domingos. Se vio presencia, pero no se congestionó eso buscábamos, comercios que no estén excedidos en cantidad de clientes adentro y mucha gente quedaba en la cola afuera”.

Con respecto a los protocolos dijo que “se cumplieron, se usaron los barbijos, los comercios tenían alcohol en gel, en ese sentido fue muy positivo”, relató el integrante de la CCIP.

Buenas ventas

Respecto a este tema, Vely dijo que las ventas acompañaron: “fueron muy buenas, aquellos que se pudieron preparar y tenían más stock y que pudieron conseguir trabajaron muy bien. Creo que se vivió una fiesta como esperábamos”.

En ese sentido, dijo que los bares y restaurantes pudieron trabajar hasta las 12 de la noche y que la ocupación hotelera llegó al 45%. Los viernes y sábados fueron los días que se registró más movilización de personas.

Consultado si las ventas fueron similares a la de años anteriores comentó: “en el caso de los que tenían mercadería superaron a la edición del Black Friday del año pasado. También hubo muchas entidades financieras que acompañaron como el Banco Macro y eso, sin dudas, potencia las ventas”, expresó Vely.