La Biblioteca Popular de Posadas en emergencia: la deuda del comercio moroso supera los $4.500.000

POSADAS. Pese a que en reiteradas ocasiones se hizo pública esta situación, los problemas con la empresa Ribeiro continúan, al respecto Norma Wionczak, una bibliotecaria, en diálogo con Misiones Cuatro explicó cuál es la situación que atraviesa la Biblioteca Popular de Posadas y sus empleados a raíz de la mora en el pago del alquiler.

“Estamos en crisis severa, porque ya no tenemos el ATP del Gobierno. La Biblioteca está tocando fondo, no hay para pagar los sueldos del mes de marzo, nos adeudan una cuota del aguinaldo y todos los aportes sociales por culpa de Ribeiro que hace siete meses que no paga el alquiler”, relató la bibliotecaria.

Al mismo tiempo añadió “estamos en situación de emergencia, la crisis es bastante profunda y nosotros estamos con miedo de quedarnos sin fuente de trabajo si la biblioteca cierra”.

A fines del 2020 se llegó a un acuerdo “de palabra” con la empresa Ribeiro, que se comprometió a pagar junto con el alquiler correspondiente a cada mes la suma de un mes atrasado. Sin embargo, en enero fue la última vez que pagaron lo correspondiente a agosto.

“Estamos haciendo una protesta reclamando lo que es nuestro y es justo”, comentó Wionczak sobre la medida adoptada por los 5 empleados que trabajan en el lugar. También contó que la biblioteca se mantiene en un gran porcentaje con las cuotas del alquiler del local de Ribeiro, incluyendo un porcentaje de los sueldos de los empleados.

“Tenemos otro subsidio, pero son solo 100 mil pesos por año que alcanza para pagar gastos, comprar algo de librería y también está el subsidio de la gobernación, que son 720 mil pesos pero que todavía no nos otorgaron, pero eso no alcanza porque solo para sueldos se gasta 280 mil pesos”, manifestó la bibliotecaria.

Wionczak comentó que en el 2019 se le envió a la empresa una carta documento por los meses adeudados, sin embargo, no tuvieron ninguna respuesta. Actualmente la nueva Comisión Directiva está evaluando iniciarle nuevas acciones legales a Ribeiro. “La situación es angustiante por eso decidimos no vamos a cesar con los reclamos”, aseguró la bibliotecaria.

La empresa de electrodoméstico debe a la Biblioteca Popular de Posadas en intereses por mora más de 3 millones de pesos, mientras que por los meses de alquiler adeuda la suma de 1. 500.000 pesos.