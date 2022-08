Bibliotecas Populares en crisis por la paralización del Senado

POSADAS. El mantenimiento económico de la Biblioteca Popular Posadas, se volvió insostenible por lo que la entidad impulsa bonos colaboración de $500 (en formato de papel y electrónico) para continuar con sus actividades, en el marco de una crisis sin precedentes, que se podría agravar aún más si el Senado de la Nación, que actualmente preside la Vicepresidente Cristina Kirchner, no trata una prórroga de “la ley de apoyo a todas las entidades culturales”.

“Estamos bastante complicados. Nosotros tenemos una ‘Tormenta Perfecta’. Si bien solucionamos el problema económico con la firma Ribeiro, que no nos había estado pagando (alquiler) por un año y tenemos un inquilino nuevo, ahora hay que pagar todo lo que nos quedó pendiente. Se nos hace muy cuesta arriba. Hemos largado un bono colaboración de $500, que por ahí no es mucho, pero a nosotros nos suma muchísimo. No nos cierran los números de lo que entra y sale a la biblioteca. Estamos remándola”, describió Bilbao, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, este lunes.

En ese marco, “se nos viene encima la fecha de la caducidad de la ley de apoyo a todas las entidades culturales de la Nación. También estamos con esa movida, esperando a ver si se trata en el senado nacional. Estamos en contacto con otras agrupaciones y niveles de cultura, que también están muy preocupados. Porque si no se trata prontamente eso en el Senado, antes de fin de año, se cae (la norma). Y con eso las bibliotecas populares también dejamos de recibir un subsidio que es fundamental para nosotros”, puntualizó Bilbao.

Una crisis sin precedentes en las últimas décadas

Repreguntada sobre si la BPP había atravesado una crisis similar en el pasado, Bilbao aseguró que en sus 15 años, trabajando en la entidad, no ocurrió nada semejante. “Supongo que en los años 80’s, también atravesaron una situación bastante complicada. No sé si tan negra. Me parece que no. A lo largo de estos 108 años que ya tenemos de vida (con la BPP) han habido crisis de todo tipo y color. Espero que de esta podamos salir. Sinceramente, le ponemos toda la onda pero los números no cierran en la Biblioteca. Y en las bibliotecas populares en general”, insistió Bilbao.

“Está complicada la situación económica y siempre apelamos a la ayuda. Por suerte, la gente siempre está”, destacó Bilbao.

En cuanto a la forma de colaborar con la BPP, existe un bono virtual por Mercado Pago, “con un link que circula en las redes (https://mpago.la/2dxt8pt). Y a los que pasan por acá, les damos el bono de papel. La idea es que entre todos juntemos un poquito. Y aquí estamos, otra vez pidiendo plata”, dijo Bilbao, apelando al humor.

Recientemente, desde la Biblioteca Popular Posadas difundieron un comunicado explicando los motivos que impulsan a la creación de este bono solidario

La tormenta perfecta

Lejos todavía de superar la crisis económica, la Biblioteca Popular Posadas continúa hoy inmersa en una grave crisis económica que amenaza con cerrar las puertas de la centenaria institución.

El desfinanciamiento provocado por el incumplimiento del anterior inquilino fue el detonante al que se sumó un contexto inflacionario que atraviesa el país todo y lleva a nuestra institución a plantear el cese de las actividades. Pero como nos resistimos a claudicar, seguimos pensando, inventando y apelando al corazón de nuestra gente que es la que, en definitiva, hace la biblioteca.

Desde hace unos años ya, hemos abierto las puertas para ir transformando el espacio no sólo en un reducto de lectura, sino de cultura viva en todas sus expresiones. Talleres de lectura para niños y adultos, cine, música y eventos de todo tipo desfilan por nuestros espacios día a día.

Eso nos dice que la biblioteca ya es un espacio de la comunidad, donde todos podemos ir sumando nuestro granito de arena. Y mientras seguimos pensando más actividades, también ofrecemos un bono colaboración con una módica suma y ponemos a disposición un link de MercadoPago https://mpago.la/2dxt8pt para posibles donaciones y/o suscripciones.

De esta tormenta salimos entre todos, porque la biblioteca es de todos. ¡Ayudanos a salvarla!