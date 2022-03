Bº 78 Viviendas: adjudicatarios sufren por la construcción deficiente en casas del Iprodha pero “no tenemos respuestas”, denuncian

POSADAS. Este lunes se conocieron denuncias públicas de vecinos adjudicatarios de viviendas sustentables del Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) ubicadas en Itaembé Guazú –más precisamente en el Barrio 78 Viviendas–, por presunta estafa y falta de respuestas ante los reclamos por deficiencias estructurales en las casas de madera, que recrudecen con cada tormenta con viento y lluvia sostenidas.

Este lunes, Natalia contó que reside en el sector 6 de Itaembé Guazú (78 Viviendas), pero en total, “seríamos unas 200 (familias) que tenemos casi el mismo problema, porque esto depende de las empresas. Esto, 78 Viviendas, pertenece a una empresa”, reveló.

La mujer confirmó que se trata de viviendas de machimbre (madera) que cuentan con una divisoria construida de concreto –un muro– que los separa de la vivienda “sustentable” del vecino. “Nos las entregaron el 28 de Mayo, ya hace 8 meses, más o menos”, detalló Natalia, poniendo de relieve que contaron con una garantía de apenas 6 meses.

Los problemas estructurales en esas viviendas comenzaron durante el periodo de garantía, pero “tuvimos poca respuesta de la empresa constructora”, confió Natalia.

“Cada vez que llueve, y hay videos (tras la última lluvia) que muestran que la gente tiene problemas de filtraciones de agua desde la cenefa y el techo, y de las ventanas. Literalmente llovía. Y en varias habitaciones el agua entraba por debajo, por el piso. Además de eso, tuvimos varios problemas con el techo porque los vientos son muy fuertes. Se supone que estas casas deberían estar preparadas para resistir las tormentas”, describió la mujer.

Y aclaró que desde Agosto del año pasada –menos de tres meses después de la entrega–, sufrieron la primer tormenta y “esta gente (de la constructora) vino sin martillos, sin clavos, ni escalera”, se quejó.

Ni Iprodha ni la empresa se hacen responsables por las deficiencias

“El Iprodha que el problema es de la empresa y la empresa dice que tenemos que solucionar con Iprodha. Tuvimos un millón de problemas. Simplemente ahora nos estamos juntando (con los adjudicatarios) de otras viviendas sustentables, que son de otras viviendas pero son las mismas casas. Hay pérdidas en las cañerías y eléctricas, pérgolas salidas y sin base, tirantes partidos”, contó la mujer. Y añadió: “puedo enumerar un millón de problemas pero no tenemos respuestas”.

Ante la consulta de este medio, Natalia dijo que para el Iprodha, la firma constructora de las casas en el Bº 78 Viviendas “es una empresa modelo”.

De acuerdo con la vecina, muchas de las viviendas sustentables tienen los mismos problemas, más allá de que no hayan sido fabricadas por la misma empresa. Por otra parte, Natalia puso de relieve que firmaron un contrato por 360 cuotas –es decir, 30 años-, pero constantemente suben los valores de las cuotas. “Primero me hicieorn firmar una conformidad por una cuota de $6.300. Al mes siguiente me vino $7.200 y ahora me vino $9.600”, subrayó.