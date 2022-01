Bº El Porvenir I: perdió su heladera por los bajones de tensión

POSADAS. Por los constantes cortes de luz eléctrica, con subidas y bajadas de tensión abruptas, Alminda Ojeda se quedó sin heladera y sin focos en su vivienda del barrio El Porvenir. La septuagenaria habló de lo ocurrido con MisionesCuatro y aseguró desde hace años padecen problemas con el servicio eléctrico en la zona.

La tensión eléctrica “sube y baja y ese me quemó la heladera. Qué uno va a hacer”, se quejó Ojeda, quien reveló que para mantener los alimentos perecederos, “compramos pedacitos de hielo por ahí, porque cuesta conseguir hielo acá”.

“No tengo agua, hice todos los papeles pero hasta ahorano hay agua para nosotros. Tenemos un pocito que no sirve, pero vamos a tomar”, añadió la mujer.

Consultada por este medio sobre su situación con la empresa EMSA (Energía de Misiones SA), Ojeda sostuvo: “Tengo la boleta el día, siempre he cumplido con mi deber. Hace no sé cuántos años, 26 o 27 años que estoy viviendo acá y siempre tenemos el mismo problema: venía un viento y nos quedábamos son luz”, denunció.

“Sólo me quedó un foco y tengo que esperar a cobrar para comprar otro. El sueldo no me alcanza y tengo muchos gastos”, remató la mujer de 75 años de edad.