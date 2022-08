Bº Laurel: por las calles intransitables, “se rompen los autos” y la iluminación “es muy precaria”

POSADAS. “Como te obligan a pagar los impuestos, que cumplan con las obligaciones, porque si no, se meten en el Concejo Deliberante, se sientan en las sillas y no hacen nada”, fustigó, Mario, un residente del Bº Laurel, la zona comprendida entre las avenidas Urquiza, De Andrea, Jauretche y el río Paraná.

Este lunes, brindaron una entrevista con el Móvil de MisionesCuatro, “nada más para recordarles a las autoridades pertinentes” que en Bº Laurel las “calles son intransitables, con pozos, (que) tenemos una plaza que hace años está sin iluminación, no pueden jugar los chicos, rompen los bancos y así no podemos seguir”, manifestó el vecino.

“Nosotros pagamos los impuestos para que el barrio esté en condiciones. Por las calles intransitables, se rompen los autos. Dijeron que iban a terminar el año pasado, de poner una capita de asfalto”, recordó Mario, insistiendo en que “así no se puede seguir”.

Consultado por este medio, el vecino aseguró que los días de lluvias, empeora la situación con las calles en el barrio. “Se inundan los pozos, no sabes si son hondos o no. Entonces, así no va. Nosotros les votamos para que hagan las cosas”, bramó el vecino.

En otro orden de temas, el reclamo de los vecinos también apunta a EMSA, por el alumbrado público. “La iluminación es muy precaria, tenemos los focos antiguos. Parece que el led está viniendo, en algún momento va a llegar”, ironizó Mario, en el final de la entrevista.