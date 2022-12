Bº Manantial: advierten que “en nutrición falta mucho” y que los niños siempre “preguntan por el desayuno” en la Escuela

POSADAS. Con 80 niños registrados en el Merendero Manantial, del barrio homónimo, la encargada del emprendimiento Mirian Morales no dudó en señalar que persisten los problemas de nutrición entre los más chicos, que actualmente no cuentan con frutas o yogurt para su sustento diario. Además, Morales admitió que el cierre temporal de las escuelas por las vacaciones de verano, afecta a la nutrición de los pequeños, que no reciben la copa de leche o merienda.