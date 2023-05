Bº Parque Adam: vecinos señalan que persiste la inseguridad y que falta personal en el destacamento policial

POSADAS. El barrio Parque Adam continúa con problemas de seguridad pública y alumbrado, según revelaron vecinos de la zona al Móvil de MisionesCuatro. “No logramos que pongan más personal en el destacamento. Pero siempre están actuando y en lo que pueden hacer, lo hacen. Siempre necesitamos más personal, pero nos dicen que tenemos la Comisaría 3ª cerca y que llaman al móvil”, contó a este medio, Etelvina Acosta, una residente de la zona.

En esta línea, Acosta admitió que persisten los robos y asaltos en el barrio. “Lamentablemente persiste la inseguridad. Es una zona de varios barrios con muchos problemas, hay chicos bastante cabezudos y tenemos problemas de inseguridad”, comentó la vecina. Y agregó: “Son menores y a veces la justicia misma no puede hacer mucho, al ser menores, tienen muchos beneficios”.

Por otra parte, la vecina destacó las obras que se vienen realizando en el lugar, en tiempos de campaña electoral. “Estamos con el tema del asfaltado sobre empedrado y estamos muy contentos. Se están haciendo obras gracias a Dios. En la Escuela 238, que estaba tan difícil todo y gracias a las mamás luchadoras, que fueron las que pusieron garra y se hicieron escuchar, la escuelita está funcionando. Estoy orgullosa de esas mamás”, enfatizó.

Por último, Acosta admitió que algunos focos del alumbrado público funcionan y otros no, al tiempo que no se puede avanzar con las podas por la presencia de cables de alta tensión que no se pueden tocar en días de lluvia y elevada humedad como los que se dieron esta semana.