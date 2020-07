Bº San Onofre: 11 años reclamando alumbrado público

POSADAS. María Zorrilla, una vecina del populoso barrio San Onofre, pidió a los responsables de EMSA (Energía de Misiones SA), que coloquen focos y garanticen un alumbrado público óptimo en la zona. Desde hace, por lo menos, 11 años que padecen la misma situación, de acuerdo con Zorrilla.

“Está bastante oscura la calle esta, dicen que hay un proyecto para poner luces, pero con esto de la pandemia, se suspendió (la instalación) de las LED. Faltan, aunque sea, uno o dos focos. Los foquitos de acá no alumbran. Está muy oscuro acá”, expresó la mujer.

Según la vecina, desde hace 11 años que reside en el lugar, y siempre padecieron el mismo problema con el alumbrado público. “A veces ponen un foco, dura uno o dos días, y quedamos sin luz de vuelta”, dijo.

Respecto del incremento de hechos delictivos asociados a la falta de luminarias, Zorrilla contó: “En los primeros tiempos, era un poco jodido para mí. Pero después me encerré y ya no me molestaron. Corre mucho la policía y la gente. Que hay delincuencia, hay, pero para arriba”, sostuvo.

“Soy discapacitada y pago la luz y el agua. Le pido a EMSA que nos ponga alumbrado público. Tenemos derechos como personas”, remató.