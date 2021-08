Bomberos voluntarios logran “compatibilizar” sus tareas con la jornada laboral diaria

POSADAS. “Estamos trabajando mucho, desgraciadamente los incendios se potenciaron por las temperaturas, la falta de lluvias, la sequía, esto se suma la irresponsabilidad de la gente que sigue quemando basuras, pastizales y eso no colabora mucho”, expresó a este medio Alejandro Ciuccio.

Asimismo, agregó: “todos los bomberos tienen su trabajo o están estudiando, tratamos de compatibilizar el trabajo del bombero voluntario con el trabajo de todos los días para ganar el pan para la familia a veces se complica, las chicas y muchachos tratan de no salir de su trabajo, inclusive, a mí me ha tocado, hay incendios que empiezan a la noche y llegan a la mañana temprano y todavía no podemos controlarlo”.

En ese sentido, dijo que el bombero voluntario puede llegar tarde a su trabajo o faltar “estas cuestiones se complican por falta de cultura, no solamente cuando queman basura o cuando son un poco precavidos respecto a los incendios, sino, aquellos patrones, no entienden que los voluntarios tenemos que cuidar la vida y los bienes de la sociedad”, manifestó el trabajador.

En esa línea, señaló que existe una ley que los ampara: “hay una ley nacional 26.987, que contempla la carga social que tenemos para trabajar como bomberos voluntarios, esto nos ampara en lo que tenga que ver con acciones que impidan el trabajo en el voluntariado, pero insisto, es una falta de cultura que tenemos que ir mejorando”, expresó.

Además, se refirió a un caso ocurrido recientemente en la localidad de El Soberbio: un bombero voluntario faltó a su jornada laboral para trasladarse a una zona de montes a apagar un incendio. Más tarde su jefe le comunicó que fue despedido.

“Lo que pasó en El Soberbio con esta persona es una lástima, porque entender que tener a un bombero voluntario o una mujer bombero trabajando dentro de una estructura, es garantizar que una persona está preparada emocionalmente, que sabe reaccionar cuando hay un accidente o problemas de reanimación y tener un bombero es una garantía”, expresó Ciuccio.

Y a modo de conclusión manifestó: “insisto, la gente debería contratar más bomberas para tenerlas en su organización que cumplen naturalmente una doble función”.