POSADAS. En la Sesión Ordinaria de hoy en el Concejo Deliberante de Posadas, y con el voto afirmativo de los ediles presentes, se aprobó el Tratamiento Preferencial para Proyecto de Declaración que insta al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante la empresa Servicios Urbanos SA “la modernización y puesta en funcionamiento de medios de pago digitales para el transporte urbano de pasajeros”.

Se trata del Expediente 1.114 -C-2022 presentado por el concejal Pablo Velázquez que fue girado a la Comisión del Transporte y Tránsito del HCD, que ahora tiene el tratamiento preferencial del Recinto, con la finalidad de lograr una respuesta por escrito, por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.

“No me voy a cansar de insistir con las enormes dificultades que se encuentran los usuarios del transporte público de pasajeros a la hora de cargar la tarjeta SUBE”, dijo el edil.

En este sentido, Velázquez apuntó que “es de manera permanente la enorme dificultad con la que se encuentran los usuarios del transporte público de pasajeros a la hora de recargar su tarjeta SUBE, ya sea porque no hay puntos en los barrios, ya sea porque no lo pueden hacer a través de los aplicativos digitales, ya sea Yacaré Mercado Pago o cualquiera de las otras billeteras virtuales, que hoy existen y están en la actualidad”.

Y destacó que “como bien lo manifestaron los técnicos que vinieron a la Comisión de Transporte, las máquinas están instaladas en los colectivos para poder empezar a utilizar el sistema de pago con QR, sin embargo, todo está a la espera de una habilitación del Ejecutivo municipal para que esto comience a ser una realidad”.

“No sería tanta la dificultad cuando en realidad no estamos proponiendo migrar todo el sistema, sino como bien explicaron en la Comisión de Tránsito lo que se pretende es incorporar un tercer medio de pago que tiene que ver con la aplicación de los medios digitales”, reiteró.

En este contexto, el concejal agradeció la predisposición de sus pares de la Comisión de Transporte por el abordaje de este tema en las sesiones, no obstante, señaló que “las respuestas que he recibido no llegan a llenar las expectativas que tenía respecto a este proyecto por eso la solicitud de preferencia”.