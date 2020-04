Claudia Chávez, una vecina Chacra 17, en calle San Marco y Mendoza, contó a Misiones Cuatro la situación que están padeciendo: “cuando llueve no se puede transitar, no da más, hice notas hace un mes, mandé a Vialidad y hasta ahora no respondieron”, expresó.

“Los remiseros saben como es esta calle y no quieren entrar, tampoco las ambulancias, nadie quiere entrar. Hace tres años estamos así cada vez peor”.

También contó que falta alumbrado público. “Estamos abandonados”, expresó.