Carne: el acuerdo de precios, sólo beneficia a tres cadenas y es “competencia desleal”, denuncian

POSADAS. Las fuertes subas de la carne del último mes del año pasado generaron una caída en el consumo de entre el 20 y 30% en lo que va del año, por lo que los comerciantes se vieron obligados a bajar precios y absorber costos, según confió Hugo Metrechen, el propietario de una conocida carnicería en Posadas.

Según Metrechen, “se mantuvieron los precios” y en “algunos cortes bajaron”. El corte de asado de novillo, pasó de 750 pesos (en diciembre) a 650 pesos (en febrero), indicó el comerciante, quien insistió en que “en las ofertas que estamos haciendo, nosotros estamos absorbiendo esos costos”.

Consultado por Misionescuatro, Metrechen no dudó en señalar que el acuerdo impulsado por Nación, para bajar un 30% el precio de 10 cortes populares, golpea al sector de los pequeños comerciants. “Nos afecta porque es competencia desleal. Son tres cadenas nacionales y son 10 cortes. Nosotros no estamos adheridos y no entramos en eso”, subrayó.

“Hacemos nuestra propia oferta y absorbemos eso”, insistió Metrechen.