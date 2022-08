Carreros en crisis: “Los de la gestión de Joaquín Losada son unos mentirosos e incompetentes”, denuncian

POSADAS. Los carreros de la capital misionera, están en crisis por la imposibilidad de utilizar caballos de carga, al quedar prohibida la tracción a sangre, a partir de la sanción de la ordenanza XV Nº 17 (antes Ordenanza 3205/13) para sustituir los Vehículos de Tracción a Sangre Animal utilizados, en su mayoría, por recuperadores urbanos.

Serían unos 60 carreros y sus familias los afectados por esta situación, porque no las autoridades no les brindan alternativas a la tracción de carros por medio de caballos.

Este martes, Guillermo Victoriano Sánchez, uno de los carreros afectados, apuntó sus dardos contra la gestión del ex intendente Joaquín Losada (2015 – 2019), por haber incumplido con la promesa de entregar “moto-carga para seguir trabajando. Son unos mentirosos e incompetentes, los de la gestión de Joaquín Losada”, bramó Sánchez, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

“Como van a sacar una ley que prohíbe la tracción a sangre y no hay ninguna solución. No podemos andar más por la calle porque la gente nos escracha. Hasta me quisieron pegar”, se quejó Sánchez, quien opinó que no hay diálogo con la actual gestión municipal.

“En total somos unos 60 carreros que no podemos trabajar más, porque la gente nos escracha por la ley que prohíbe la tracción a sangre. Tuve que encerrar a mi caballo y no puedo salir más. Pido a la municipalidad que nos dé una solución”, manifestó Sánchez.

Y remarcó: “son 60 familias que, desde la gestión de Losada, hace 3 años, esperamos una solución”.

En esta línea, el carrero pidió a las autoridades “que nos dé una solución urgente, estamos sin trabajar y no podemos hacer nada”, sostuvo.