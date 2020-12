Caso Antonella: Recusaron a la jueza Corina Jones

“La jueza le impuso un bozal legal a la familia, abogados intervinientes a todos los que forman parte del expediente, pero ella lo incumple, habla a boca de jarro con quien se lo presente adelante a cualquier medio periodístico, con lo cual, ella misma está incumpliendo su propio bozal legal. Los abogados tenemos normas y los expedientes de este tipo son expedientes reservados, uno tiene que cumplir con la manera de expresarnos públicamente lo que uno conoce dentro del expediente, reserva de identidad, reserva de hechos que son sensibles que inclusive los periodistas tienen y tratan de no afectar la intimidad de las personas”, declaró Selva Andrade a Misiones Cuatro.

Asimismo, aclaró que la figura de familia sustituta no está legislado en Misiones.

“Voy a replicar lo que la jueza, o el doctor Susini lo dijo a nivel provincial, es informar a la gente, yo quiero que se escuche la otra campana: se está aplicando una figura de familia solidaria, familia sustituta que no está legislado en la Provincia, es programa, es un invento, es algo que no tiene legislación. Por lo tanto, si una persona voluntariamente no se inscribe no es aplicable, el juez no puede venir a decir ‘vos sos familia solidaria’ si no estás inscripto, es una falacia jurídica y es una forma de desinformar porque tendrían que hablar con suficiente claridad y decir que esa familia tiene una guarda con miras a una adopción, está inscripto en el RUAM y, por lo tanto, su intencionalidad manifiesta fue ser adoptantes. Si transcurren cuatro años sin que exista una decisión judicial, cuando la ley le impone que sean 180 días y ellos no resuelven por morosidad judicial, la culpa no es del papá de corazón y tampoco de la familia de origen, sino que la culpa es de la justicia”, explicó el letrado.

Y añadió: “en 15 días la jueza intentó dos veces dar la guarda a los adoptantes para que se inicie la adopción. Sin un elemento esencial que es el peligro del niño o niña, lo que decían los informes es lo contrario, que había un vínculo”.