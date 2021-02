Caso Ramona Gauto: roban documentos clave y De Jesús revela que fue amenazado

POSADAS. Un sospechoso robo ocurrió en la vivienda de Daniel De Jesús, según denunció el joven a MisionesCuatro, en el que un delincuente se alzó con una computadora y material clave en la causa por el asesinato de Ramona Gauto, proceso que derivó en la condena a prisión perpetua contra su padre, Jorge De Jesús. Además de llevarse documentos judiciales y la computadora, dejando de lado otros objetos de valor, el malviviente intentó acceder a la casilla electrónica de Daniel.

En su análisis, el joven vinculó el robo con el avance de la causa por el crimen de Ramona, donde la querella ya presentó la nulidad de la sentencia y continúa con la pista hacia quienes serían los verdaderos responsables del crimen.

El oscuro robo ocurrió a escasos días de la emisión del documental “Falsa Condena”, que analiza y expone todas las debilidades del juicio en el que el Tribunal Penal 2 de Posadas, condenó a Jorge De Jesús. “Este robo fue el sábado a las 12 y media de la madrugada. Detrás del local (mío), yo tengo una casa. Se ve por las cámaras que tenemos que este individuo salta el muro, se acerca hasta la puerta, tapa la cámara con un trapo y corta una varilla de las rejas”, contó Daniel.

“Entró en la oficina donde no tengo cámaras. Lo raro es que en el lugar yo tengo elementos de valor, pero lo único que se lleva es la computadora, donde tenía el expediente digital de mi papá. Revolvió cosas en la cocina y encontró una carpeta con papeles de mi papá. Se llevó algunos papeles. Justamente falta una declaración clave de un testigo que declara quién fue y cómo fue el (asesinato de Ramona Gauto)”, confió De Jesús, insistiendo en que esa declaración le permitirá constituirse en querellante en la causa por la muerte de su madre.

Intento de violación a la casilla de mail y amenazas de muerte

Pero la cuestión no quedó allí. Según De Jesús “ni bien me roban la computadora, a las 1 (del sábado) me salta una notificación en mi celular de que quisieron entrar en mi correo a través de la computadora. Mi técnico me dijo que no pudo rastrear el IP de la computadora porque le instalaron un virus para que no rastreemos la computadora. Es raro que quiera entrar en mi correo”, insistió Daniel, añadiendo que ya presentaron la denuncia ante el juez de instrucción 2 de Posadas.

“Estamos viendo si nos pueden dar una custodia o si contrato yo una custodia. Con todo esto de la querella, y el documental, me estoy metiendo con gente muy peligrosa”, expresó De Jesús, quien reveló que, en 2015, sufrió una amenaza de muerte. “Vino un individuo nos amenazó. Nos dijo que dejemos de jo… con la causa de mi mamá porque íbamos a terminar como ella. Nunca lo revelamos porque nunca me dejaron investigar. Pero ahora cuando me constituya en querellante, la gente se va a enterar de muchas cosas que ahora no puedo sacar a la luz”, manifestó.

“Alguien quería información, quería saber qué sabemos de esa persona, porque está avanzando en la querella. Es muy raro que se roben los expedientes”, sentenció.