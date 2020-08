Caso Warenycia: el fiscal pide sobreseer al empresario renovador Oscar Ramos

POSADAS. A casi 5 años de la muerte de Teresa Warenycia, la familia de la víctima continúa reclamando que la causa se eleve a juicio bajo la carátula de “homicidio simple con dolo eventual”, contra el empresario renovador Oscar Ramos (50) y contra la joven Belén Michalec (25). Sin embargo, según denunció Tuny Warenycia, la hermana de la víctima, el fiscal de la causa Christian Antúnez, pretende el sobreseimiento del empresario, porque supuestamente iba dormido, al momento en que Michalec conducía borracha y chocó a gran velocidad el vehículo en el que iba la artista fallecida.

Según Tuny, “con la proximidad (…) de que la causa por la muerte de mi hermana Teresa Warenycia, sea elevada a Juicio Oral, se actualizan todos los dolores, se reaviva el sentimiento de pérdida, y nos lleva a toda su familia a vivir la gran demora de la Justicia como una forma de CASTIGO a todos los que amamos a Teresa. Esto sumado a un Fiscal que favorece explícitamente a Ramos y a Michalec nos hace pensar que vivimos en Un Reino del revés”, denunció la hermana de la víctima.

“Estamos convencidos y dispuestos a seguir insistiendo en que la figura delictiva es homicidio simple con dolo eventual, con Ramos como el primer gran responsable. ¡Y el fiscal pretende su sobreseimiento! porque iba dormido. Sin considerar que estaba despierto cuando le cede la conducción a una muchacha muy joven, muy irresponsable, y muy alcoholizada. Este hombre acostumbrado a manejar él mismo, también bajo los efectos del alcohol, estaba en condiciones de plantearse la posibilidad de la peligrosidad de Michalec al volante = dolo eventual”, puntualizó Tuny, en una publicación en su cuenta de Facebook.

Cuestionamientos al juzgado de instrucción 2 y al fiscal Antúnez

“Todos estos años alimenté la esperanza por sobre cualquier otro sentimiento. Pero hoy me rebelo y muy intensamente con el pedido de elevación a juicio Oral, con Ramos sobreseído y Michalec bajo la figura de homicidio culposo. ¿Habrá en este Juzgado de Instrucción Nro. 2 un Juez sensato y justo para no hacer lugar a esto?”, planteó Tuny, en un claro mensaje para el juzgado que en su momento presidía el cuestionado César Yaya (actualmente promovido a camarista)

“En el juicio oral, seguramente volverán a insistir en una inocencia imposible y trucha, pero nosotros insistiremos en el homicidio simple con dolo eventual que la lógica humana más elemental y directa me tiene convencida, en contra de todos los artilugios legales que quieran desestimarlo. Y la verdad es que me importa muy poco si habrá algunos recursos legales que dirán que estoy equivocada. Pero la seguridad que tengo en mi interior no será removida por nada. Ya pasaron casi 5 años de la muerte de Teresa. Que inútil se vuelve la Justicia lenta”, se quejó Warenycia.

juez Yaya, quien instruyó la causa

El reclamo de una justicia justa y el agradecimiento a los allegados

“Se impone la necesidad de una condena justa para Ramos, para Michalec, por la familia de Teresa y por toda la sociedad posadeña que está a la espera de una Justicia Honorable y Digna, tan necesaria para que todos recuperemos la confianza en ella, en estos tiempos tan desvalorizada”, comentó la hermana de la víctima.

“Las familias Warenycia y Chemes estamos muy agradecidos por tanto cariño y apoyo tan firme de los amigos, alumnos, colegas de Teresa y vecinos de Posadas. A todos los medios periodísticos que siguieron atentos a la evolución (por ahora involución) de la causa. Esa ayuda y apoyo fue y es tan invalorable, que todo agradecimiento se me queda corto en las palabras. Pero me permite dimensionar el genio y la altura humana y espiritual de Teresa Warenycia. La seguiré extrañando toda la vida”, cerró Tuny, en el posteo subido a las redes sociales en las últimas horas.

El caso

En la mañana del 22 de Noviembre del 2015, en el acceso sur de Posadas, el BMW propiedad de Ramos y con Michalec, alcoholizada al volante, impactó desde atrás al Fiat Adventure que manejaba Teresa Warenycia. Ambos vehículos circulaban en sentido Garupá – Posadas, en aquel día de veda electoral por el Balotaje presidencial.

Michalec manejaba borracha y a gran velocidad, cuando en una supuesta maniobra de sobrepaso, chocó al Fiat manejado por Warenycia, que terminó fuera de la calzada. Como consecuencia del brutal impacto, Warenycia murió en el acto. Mientras que Michalec, Ramos y los otros ocupantes del coche de alta gama -entre ellos una menor de edad- fueron trasladados al Madariaga con distintas lesiones.

Michalec y Ramos, resaltados en la foto de la fiesta previa al choque y muerte de Warenycia

La joven conductora escapó ese mismo día del nosocomio, al darse cuenta de que la Policía la esperaba afuera para detenerla. Sus padres argumentaron luego que estaba deprimida y que no supo manejar la situación. Igualmente fue detenida, aunque luego excarcelada después de pagar una caución real de 50.000 pesos dispuesta judicialmente.

En el expediente está comprobado que Michalec conducía bajo los efectos del alcohol. La noche anterior, el sábado 21 de Noviembre, Michalec, Ramos y los demás ocupantes del BMW, habían estado en una fiesta en la que hubo consumo de alcohol. Y, por supuesto, violación a la veda electoral. Según fuentes consultadas, Ramos es un empresario con nexos con el poder político renovador.