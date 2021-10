POSADAS. Vecinos del asentamiento de la Chacra 112 cortaron la avenida Zapiola entre calles 74 y 72, este martes, asegurando que el director del ITEC 2 pretende construir un muro en un espacio verde, que es el único lugar con sombra en el que se pueden reunir los vecinos y donde juegan los niños de la zona.

En diálogo con MisionesCuatro, el referente del asentamiento de la Chacra 112, Daniel Ojeda, explicó que “el director del ITEC 2, quiere dividir al barrio. Venimos luchando hace más de 6 años, porque es una discriminación hacia la villa (asentamiento). Donde quieren levantar el muro, es un espacio verde donde los chicos se juntan y juegan”, remarcó Ojeda.

De acuerdo con el referente del asentamiento, el proyecto del muro no cuenta con el aval de funcionarios de la EBY (Entidad Binacional de Yacyretá). Y la entidad, es la propietaria del espacio verde en cuestión, según entiende Ojeda. “Es cosa del director y no lo vamos a permitir. A media tarde es el único espacio verde de este lado, que tiene sombra. Como los chicos, los padres y abuelos también se juntan”, reclacó.

Más cuestionamientos al director del ITEC 2 y el pedido a la EBY

Para Ojeda, el director en cuestión, “ejerce abuso de poder” porque, además de avanzar con el muro resistido, no inscribe a los postulantes que no tengan dinero para colaborar con el ITEC 2. Y tambien retiene títulos secundarios a quienes no pagan, según el vocero del asentamiento.

“Alguien tiene que tomar cartas en el asunto. No vamos a permitir el muro porque es discriminación a la gente de la villa. En total, en la villa viven entre 1.600 y 2.000 personas. Y chicos, son unos 50 – 100 del lado del espacio verde”, confió Ojeda, quien llamó la atención sobre la falta de diálogo. “El director tendría que haber primero, comunicado a los vecinos, pero nunca lo hizo”, soltó el referente, quien confirmó que ya presentaron notas y están en contacto con la EBY.

“Hace 6 años nos habíamos acercado a funcionarios de la EBY y nos dijeron que no iban a dar curso al muro”, remató el vocero.