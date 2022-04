Chacra 181: reclaman la poda de un árbol que ya causó destrozos

POSADAS. Según confió Osvaldo Martínez, un vecino de la Chacra 181, hace dos años que viene reclamando a las autoridades que poden un añoso árbol cuyas ramas podrían caer sobre su vivienda. De hecho, Martínez contó que una de las ramas ya ocasionó daños en su vivienda, al caer sobre el tanque de agua que tiene en su propiedad.

En diálogo con MisionesCuatro, Martínez, un jubilado, dijo que hace “dos años vengo reclamando para que vengan a podar y nunca. Promesas todo. Hablas con el encargado de la Armada y te dice que tenes que pasar una nota a la municipalidad. Te vas a la municipalidad y te dicen que no hay ni una nota”, se quejó el vecino.

“Ya cayó un pedazo y pasó al asfalto de aquel lado. Si cae en mi casa, me va a fundir mi casa, mi auto y todo. Ellos nunca nos arreglan”, sostuvo Martínez, insistiendo en que los árboles pertenecen a una propiedad de la Armada.

“Unos dicen que es responsabilidad de la Armada y ellos que tiene que autorizar la municipalidad. No sabemos a dónde vamos a ir a quejarnos más. Quieren que caiga primero”, lanzó Martínez.

“Soy jubilado, cobro un sueldo miserable y si me funde una o dos chapas, ¿qué va a pasar? No voy a poder pagar. Ya se cayó una rama y se rompió mi tanque. Te vas a quejar y te dicen que no es mi responsabilidad”, manifestó.