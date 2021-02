POSADAS. En la chacra 252 y en la chacra 21, llevan semanas sin alumbrado público, pese a los reiterados reclamos a EMSA (Energía de Misiones SA) y en algunas zonas, vecinos aseguran que viven “en la oscuridad total”. En la chacra 21, llevan dos semanas sin luminarias y en la 252, ya superan las 4 semanas padeciendo el problema.

Anselmo Maidana, relató a MisionesCuatro que pese a los múltiples reclamos a EMSA para que reparen las luminarias en la zona (Av. Bustamante y calle 143a) “no hay novedades. Dicen que van a volver cuando mejora el tiempo, pero no lo hacen. Esta semana hubo varios días lindos, pero no vinieron ni siquiera a ver. Encima no contamos con comisión vecinal para apurar el trámite”, comentó el vecino.

Según Maidana, presentaron una nota a EMSA el pasado 22 de Enero, pero no tuvieron respuestas concretas. “Acá es muy feo de noche. Son muy chicos los pasillos. A las 9, no podés mandar a los chicos a comprar nada porque es muy inseguro”, alertó el vecino. Además, se quejó de que “la policía entra muy poco”.

“Pedimos al señor Adrián Cantero, que es de EMSA, que se hagan cargo. Estamos reclamando por nuestro servicio, nada más”, sentenció.

Por otra parte, en chacra 21, Ismael Benítez, un residente de la zona, aseguró: “Hace dos semanas y media estamos sin alumbrado en calle Suecia y en calle Herrera. Lo irónico es que tenemos vecinos que trabajan en EMSA. Los vecinos llamaron y no vienen a arreglar”, sostuvo.

“Estamos a oscuras y a las 2 de la madrugada de este martes, salí porque ladraba mi perro y estaban tocando el auto de un vecino”, reveló Benítez. “En calle Herrera hay una mujer de edad que está sola, que los vecinos están cuidando”, dijo. Según el vecino, “a la tardecita y noche es una oscuridad total. Y por Herrera también, prácticamente en todo el barrio (está a oscuras)”