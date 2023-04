POSADAS. Vecinos de la chacra 33 –Barrio Cristo Rey– salieron a reclamar públicamente por obras de entubado y saneamiento, que esperan desde hace décadas. “Ya vino un candidato por acá con los de la comisión vecinal y no tenemos soluciones. Siempre promesas y nada, seguimos en la misma”, se quejó Claudia Da Silva, una histórica residente de la zona.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Da Silva insistió en que hay muchas alimañas en el lugar, producto del abandono y la falta de obras reclamadas desde antes del inicio del siglo XXI. “Hay muchos mosquitos, cucarachas y ratas que entran en las casas. Los bichos entran en las casas, todo a raíz de que no hacen el entubado, no limpian los terrenos ni las veredas”, añadió la mujer.

“Cuando hay política (campaña electoral) vienen todos y después desaparecen”, lanzó Da Silva.

De acuerdo con la vecina, la situación se agrava cuando se producen lluvias, en especial, prolongadas. “El agua de la canaleta no corre, está todo tapado, hay vecinos en las esquinas que tiran basura, eso es un problema para nosotros porque se inundan los patios. Acá estamos en un pozo, viene el agua de Bº Hermoso y del otro lado y si continúa la lluvia sube el agua en el patio”, insistió Da Silva.

Y amplió: “las ratas se meten en las casas porque viven en los tubos y se empiezan a inundar”.

Por otra parte, preocupa mucho la proliferación de mosquitos en la zona, situación que los vecinos consideran que se debe a la falta de saneamiento. Todo esto en un contexto de aumento de los casos de dengue. “Mi sobrino que vive al fondo, la mamá le llevó al hospital estaban con dengue. Y mi nenito estuvo con fiebre, vómitos y dolores de cabeza y también le llevé y lo mismo”, dijo.

Asimismo, Da Silva aseguró que el reclamo del entubado es histórico en la zona, pero ninguna gestión lo resolvió. “Desde que nací vivo acá, tengo casi 40 años y estamos en la misma situación”, cuestionó. Por último, Da Silva dijo que hay problemas con el alumbrado público, no por falta de focos, sino porque muchas veces estos no se encienden. “También tenemos problemas con el alumbrado público, hay días que no se prenden”, remató la mujer.