Chacra 43: terreno privado hace meses que está abandonado y es foco de alimañas, alertan

POSADAS. Vecinos de la chacra 43 reclamaron la urgente limpieza de terrenos privados que se encuentran en estado de abandono desde hace meses, y acumulan malezas y alimañas.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Margarita Ortiz, una residente de la Chacra 43, afectada por la acumulación de malezas en los terrenos en cuestión, reveló que “hace mucho tiempo que (los dueños) no vienen más acá. No sé hace cuántos meses. Son terrenos privados, los dos terrenos tienen dueño. Ahora hace mucho tiempo que no vienen”, detalló Ortiz.

“Hay demasiados mosquitos acá”, dijo la mujer y agregó que la municipalidad “se cansó de poner papeles (avisos) para que limpien, pero no viene nadie”.

Según Ortiz, “hace seis meses” que nadie viene a limpiar los terrenos y, por otra parte, “se escondían (delincuentes) Un tipo que robó una manguera, la escondió allá”, contó la mujer, añadiendo que esa situación es peligrosa para ella, que reside muy cerca de los terrenos sin saneamiento.

“Es una vergüenza que en plena avenida tengan las cosas así”, remató.