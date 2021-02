POSADAS. Momentos de suma tensión se vivieron en las últimas horas en la Chacra 47, donde Rosa Ayala, madre de niños pequeños, denunció haber sido atacada a piedrazos y disparos de arma de fuego por parte de unos vecinos con los que mantiene un conflicto.

Ayala contó a MisionesCuatro que sus vecinos la amenazaron con quemar su vivienda con toda su familia adentro. Por lo que filmó y viralizo un video a través de facebook y recién en ese momento la policía intervino. Sin embargo, este viernes le retiraron la custodia y ella teme salir de su vivienda por lo que podrían hacer sus vecinos.

Según la mujer, el conflicto comenzó por unas gallinas “y no tengo nada que esconder. Hace 3 meses que perdí a mi mamá. Me dejó el lugar. Me hice cargo y la familia Troche, empezó a preguntar si quería vender. Les dije que no estaba interesada. Empezó el tema por dos pollitos que ahora supuestamente son las gallinas que tengo acá”, dijo Ayala sobre un reclamo de esta familia, por un supuesto robo.

En ese contexto, Ayala reveló que este jueves, “empezaron a tirar piedras a las 7 de la mañana, a las 11 y a las 14. A las 6 de la tarde, empezaron a tirar piedras y plomo. Nos encerraron. La policía no podía ingresar. Don Chavo Troche vino hasta acá y empezó a tirar con arma de fuego. Dijo que no íbamos a salir vivos. Las criaturas empezaron a llorar y le pedí que los dejara salir. ¿Tanto problema por dos gallinas? Yo las entregaba. No tengo nada que esconder”, dijo la joven, insistiendo en que no robó los animales.

“Antes del video viral que yo hice, los policías no procedían. Después vino el móvil. Se le llamó y sólo después de que publique el video, llegaron. Estaban a punto de prender fuego mi casa. Decían que a la madrugada la casa iba estar hecha cenizas con todos adentro. Hice el video por temor. Tengo cuatro menores a mi cargo, un nene de 8 años, otros de 5 años, una bebé de 2 meses y una nena de 16 años”, detalló la mujer. “No nos dejaban salir, se pusieron en el portón como para no dejarnos”, sostuvo.

De acuerdo con Ayala, la policía le prometió custodia permanente, pero “hoy a las 7 de la mañana se fue el móvil y no volvió. Tengo que hacer otra denuncia en la Comisaría de la Mujer y no me animo a salir”, detalló la mujer, y agregó: “temo por la vida de mis hijos”.

“En la comisaría dijeron que nosotros teníamos armas de fuego y que éramos 20 personas”, reveló Ayala sobre una supuesta falsa contra-denuncia de la familia mencionada. “Quiero que les detengan. Están esperando una desgracia para que tomen medidas. No podemos salir. Estoy encerrada y con el temor de que entren. Tengo que ir a hacer otra denuncia ante la Comisaría de la Mujer y no me animo a salir, del miedo”, remató.