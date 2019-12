Chacra 65: vecinos preocupados por la plaga de mosquitos

POSADAS. Es de público conocimiento que la amenaza de la enfermedad del dengue sigue vigente en toda nuestra provincia y se presenta de manera acrecentada en tiempos del verano. Es por esto que la preocupación de los vecinos de la Chacra 65 se manifiesta como algo lógico, ya que los arroyos que atraviesan el barrio han generado malestar por la falta de mantenimiento y control de plagas.

A raíz de esta situación, Juan Figueredo, vecino del lugar, dialogó con Misiones Cuatro y relató que “cuando era presidente de la comisión vecinal gestionamos todo lo que podíamos para que vengan a sanear los arroyos, pero el estado de la Municipalidad no era muy buena así que no tuvimos tanta respuesta y por eso uno no tiene más ganas de intentar representar al barrio porque no hay ida y vuelta” y resalta que finalmente quedan expuestos “porque uno queda mal con los vecinos”.

Otro de los problemas que aquejan a la comunidad tiene que ver con el mal estado de las calles, ya que se hicieron intentos de arreglar hace aproximadamente un año pero con las lluvias que sucedieron en ese mismo plazo terminó por caerse cualquier tipo de solución. Figueredo también remarcó que “con el paro de obras públicas a nivel nacional el proyecto de entubar los arroyos quedó en una simple promesa” y que no se sabe “si la plata llegó, si está o no está” pero que todo es una mera suposición ante la falta de respuestas claras.