Chacra 93: la Plaza de la Madre “está abandonada” y la “inseguridad es total”, denuncian

POSADAS. En la chacra 93, los vecinos se sienten “abandonados” y a merced de los robos, producto de la escasa iluminación y el abandono por parte de las autoridades. Ubicada en el barrio Yacyretá, la Plaza de la Madre, carece de la apropiada iluminación y pese a los reclamos, no hubo respuestas hasta el momento, según confió a MisionesCuatro, María Luisa Fernández, una residente del barrio que aseguró que “la inseguridad es terrible y total” en la zona.

En diálogo con MisionesCuatro, Fernández quien reside frenta a la Plaza de la Madre, en calles 97 y 64, sostuvo: “Mi reclamo es por el alumbrado público. La jirafa que estaba frente a mi casa, cayó por la tormenta. La llevaron y no volvieron a arreglar. Pido una solución porque también pagamos el alumbrado”, contó.

Asimismo, Fernández no dudó en denunciar que la “plaza está muy abandonada por la municipalidad. Los árboles crecen de tal manera que tapan los focos en la noche. Hay una oscuridad total”, contó la vecina, que se quejó por la basura acumulada en la zona.

Por otro lado, la mujer advirtió sobre la ola de robos que sufren los vecinos de la chacra 93, un problema que vinculó a la falta de alumbrado y de presencia policial. “La inseguridad es caótica; la policía pasa y se va. No hacen nada. La inseguridad es total y la plaza está abandonada”, denunció.

En cuanto a los delitos que sufren los vecinos, Fernández relató: “entran en las casas y roban. Entran en los autos si están sin cerrar y se llevan todo. Hay una inseguridad terrible. Llamamos a la policía pero no hacen nada. Hace 3 años que esta situación está así. Me cansé de golpear puertas pero nadie me hace caso”, sentenció.