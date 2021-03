POSADAS. Ramón Acosta, un vecino que reside en Cocomarola Oeste, denunció públicamente que todos los días hay aglomeración de personas en los colectivos que utiliza y apuntó “a los empresarios y los inspectores” por la situación propiciada por la falta de frecuencias de colectivos.

El planteo apunta al incumplimiento de los protocolos sanitarios para el transporte urbano, en el contexto de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y la inminente “segunda ola” de contagios.

“Se llena el colectivo, pero los choferes no tienen la culpa. Como no me voy a contagiar (de coronavirus)”, se quejó Acosta, quien aclaró que es un paciente de riesgo que ya recibió la primer dosis de la vacuna Sputnik V.

Ramón Acosta, vecino de Cocomarola Oeste, denuncia hacinamiento en colectivos urbanos Posted by Misiones Cuatro on Friday, March 26, 2021

Consultado al respecto, Acosta pidió “que haya más controles y que (las empresas) pongan más unidades. (La situación) es culpa de los empresarios y de los inspectores”, recalcó el usuario del transporte urbano. “Frecuento el hospital, vengo al centro y todos los días viajo parado”, recalcó.

“No se logra mantener la distancia en los micros”, insistió Acosta. Y subrayó: “De qué me sirve el hisopado, que salió negativo, si no se respeta la distancia (en los ómnibus)”