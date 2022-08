Comerciantes de motos: “Perdimos la capacidad de ahorro, todo lo que se vende es para pagar mercadería e impuestos”

POSADAS. La crisis por la espiralización del proceso inflacionario y la suba del dólar paralelo, que tiende a atenuarse en los últimos días luego de que el dólar blue llegar a los $350, está causando estragos en algunos sectores, y tal es el caso del rubro de la venta de moto-partes.

Según Juan Carlos “Tata” Doronozoro, actualmente tienen problemas para conseguir algunos repuestos por el cepo a la importación impuesto por el gobierno y porque los proveedores están con incertidumbre y prefieren no vender ante el riesgo que hacerlo a un precio que quede desactualizado y no les permita reponer sus mercancías.

“Hubo incremento anormal, una locura. Recibíamos listas de precios todos los días”, contó Doronozoro al Móvil de MisionesCuatro, en un relato que recuerda a la época de la hiperinflación de 1989.

“A nosotros, los habitantes, ya no nos interesa, si el presidente es radical o peronista, sino que lo que queremos es vivir bien, y que podamos trabajar y que por lo menos podamos estar al día con los impuestos”, reflexionó el comerciante.

Para Doronozoro, los comerciantes del sector, trabajan únicamente para reponer mercaderías y pagar impuestos, porque no les queda un rédito que puedan atesorar. “Ahora no podemos ahorrar. Perdimos el poder de ahorro. Todo lo que se vende es para poder pagar mercadería y pagar impuestos”, aseguró.

Menos ventas de repuestos y menos disponibilidad de moto-partes

Por otra parte, la acelerada inflación también impactó en los hábitos de compra de los usuarios de motocicletas en Posadas. “Una persona que viene a cambiar transmisión de la moto –cadena, corona y piñón–, siempre se cambian los 3 (productos). Ahora vienen y te dicen ‘atale con alambre y hacé algo para que funcione’”, se lamentó Doronzoro, quien recordó que “la moto es el vehículo más barato del mundo”.

Asimismo, los vendedores de repuestos de mocicletas también sufren la escasez producto de la incertidumbre cambiaria y las restricciones a los dólares para la importación. “No en gran cantidad, como en otras crisis que hemos pasado, pero hay faltante”, contó el comerciante, quien se aventuró a señalar que es posible que los proveedores no quieran enviar los repuestos por temor.

“Los entiendo, nosotros también estamos en una incertidumbre: no sabemos si vender o no, porque no sabemos si vamos a poder reponer”, sentenció.