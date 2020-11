Comerciantes en contra de la mano única en cuatro avenidas de Posadas

POSADAS. Buena parte de los comerciantes que tienen sus locales sobre las avenidas Centenario, Tacuarí, López y Planes y Blas Parera, se mostraron decididamente en contra de la ordenanza sancionada en el Concejo Deliberante, que prevé que estas avenidas pasen a ser de mano única, para mejorar la circulación vial.

Aseguraron a MisionesCuatro que no fueron consultados por el municipio de Posadas y tampoco por los ediles. Al tiempo que advirtieron que se verán muy perjudicados en lo económico y laboral.

Lo que prevé la ordenanza

Este jueves, por unanimidad, el Concejo Deliberante de Posadas aprobó el proyecto de ordenanza que emitió el Ejecutivo capitalino a principios de septiembre para implementar el plan de ordenamiento y jerarquización vial.

La iniciativa prevé modificar el sentido de las mencionadas avenidas, que actualmente son de doble mano, a mano única. Tacuarí y Blas Parera, pasarán a tener sentido Este – Oeste. Mientras que Centenario y López y Planes, tendrán sentido Oeste – Este. Desde el Ejecutivo estiman que la modificación estaría habilitada a fines de febrero.

Avenida Centenario

Comerciantes en contra del cambio de mano

Entre los que se mostraron en contra, Graciela, trabajadora de un kiosco sobre avenida Centenario, dijo a MisionesCuatro: “Acá nadie vino a consultar. Hablamos con la dueña de la panadería y tampoco está de acuerdo. Esto puede perjudicar las ventas”, dijo la joven.

Por su parte, Silvio, un comerciante gastronómico de esta misma avenida, contó: “No fuimos consultados por el municipio y tampoco por el concejo. Pero estábamos al tanto y nos habían comentado que iba a ser mano única”, dijo. “A nosotros nos favorecería si la mano va hacia afuera, hacia Villa Cabello. Si Centenario entra (Oeste – Este), nos perjudica en nuestro trabajo. A todos los comerciantes los va a perjudicar el cambio de sentido”, opinó.

Avenida Tacuarí

En tanto, el veterinario Mario Mur, cuyo local está en avenida Tacuarí, remarcó: “A nosotros no nos consultaron. Hubiera sido interesante que hicieran un relevamiento previo para ver si los comerciantes están a favor. Nosotros trabajamos con animales que pueden venir accidentados y en urgencia. Por lo que vi del sentido que tendrá nuestra avenida, del Centro a Villa Cabello (Este – Oeste), va a quedar en el lugar de la bicisenda. Y cuando tengan que bajar con un animal herido (o grave) van a tener que cruzar la avenida”, recalcó.

Para Mur, los comercios de la avenida Tacuarí, van a ser los más perjudicados. Para mejorar el tránsito “con 2 avenidas va a ser suficiente”, acotó.

Avenida Blas Parera

A su tiempo, Sandra, una comerciante que tiene una verdulería en av. Blas Parera, aseguró: “nunca vino nadie a consultar ni a decirnos nada. Nos enteramos por un grupo de whatsapp. No vino la municipalidad, ni nadie. La mayoría no quiere porque se van a perjudicar las ventas. Nos va a perjudicar a todos y las bici-sendas van a ser otro problema más”, sostuvo.

A favor del cambio

En su opinión, Marisol Borges, peluquera de la avenida López y Planes, el cambio va a descongestionar el tránsito en esta avenida. “Estoy de acuerdo con la idea, esta avenida es muy transitada. Me parece que no me va a perjudicar”, agregó

Avenida López y Planes

Y “Koki” Faviero, dueño de un gimnasio sobre esta misma avenida, sostuvo que sí los consultaron y consideró que esperan que esto “aporte soluciones”. “La afluencia de vehículos aumentó de manera impresionante. Y se hace imposible el tránsito en ambas direcciones. Esto va a servir para descongestionar”, remarcó.

En cuanto a si afectará a los comercios, Faviero dijo: “La gente que va a venir a tu negocio, vendrá de un lado o de otro”.