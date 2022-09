Consumo interno: ¿Cuál es la situación del rubro de electrodomésticos?

POSADAS. Luego que el INDEC informara este miércoles que la inflación de agosto fue del 7% y que los rubros que más aumentaron son: Prendas de vestir y calzado (9,9%), Bienes y servicios varios (8,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (8,4%), en el programa Horas de Periodismo (HDP), que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez entrevistó a Carlos D’Orazi, empresario del rubro electrodomésticos quien detalló sobre la situación del sector.

“Veníamos zafando muy bien en nuestro rubro con los ‘Ahora’. Si hay un coctel explosivo desde el primero de este mes, nos aniquilaron el consumo interno fue con esta suba de tasas en las tarjetas de crédito y se armó un coctel único que ya lo sabíamos”, declaró.

Con respecto a las ventas señaló: “la mercadería aumenta muchísimo y la gente consumidora se encuentra con el no límite de crédito, tasas altísimas y la opción de comer y comprar un artículo de no urgencia., no hay mucho que pensar en que elegir”, expresó D’Orazi.