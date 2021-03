Coronavirus en Argentina: ¿Cómo fue la experiencia personal de la pandemia un año del primer caso?

POSADAS. El 3 de marzo de 2020 todo cambió en Argentina. Claudio Ariel Pazzi de 45 años llegó al aeropuerto de Ezeiza desde el norte de Italia, epicentro del coronavirus en Europa, sin complicaciones médicas, pero con el resultado de su hisopado positivo.

Ese día se confirmó el primer contagiado de COVID-19 en nuestro país y abrió camino a la “nueva normalidad”.

A las pocas semanas, en Misiones se confirmaron casos positivos y posteriormente fallecidos.

En ese marco, Misiones Cuatro hizo un relevamiento para consultar a las personas cómo fue la experiencia personal a lo largo de esta pandemia.

“Para mí fue algo tremendo a nivel mundial, en lo personal no fue tan difícil porque a pesar de todo venía a laburar respetando el protocolo, mi pensamiento es, que si hoy estamos pasando por esto por algo será, algún día esto va a pasar a la historia como tantas epidemias que hubo. En Misiones hicieron las cosas a tiempo, lo que más me gustó es que cerraron las fronteras y cerraron las escuelas”, declaró un vecino.

Otro, en tanto, dijo que esta pandemia lo vivió “non mucha ansiedad y temor. Es difícil, soy una persona de riesgo”

Otra vecina dijo que lo vivió “mal” porque es “trasplantada” “hasta ahora no conseguí turno. No sé qué hacer, me sigo cuidando tengo tratamiento tengo que ir y venir y cuesta”, manifestó.

Otro ciudadano dijo que vivió “bastante atemorizado en la primera etapa”. Dijo que los días de encierro “fueron muy complicados, tengo antecedente cardíacos y eso me complicaba más la cabeza que otra cosa”.

Otra vecina manifestó: “mal, porque a todos nos comunicaron que teníamos que dejar de trabajar, nos aislaron seis meses. Para mí fue durísimo porque soy una persona grande igual trabajo, tuve que paliar como seis meses el encierro nos costó muchísimo soy una persona muy activa”.

Dijo que le afectó el estado de ánimo porque fue “como estar preso”. Para mí fue malo el encierro, no tendrían que haber encerrado seis meses, después liberaron y la gente se contagió igual.

Por último, otro vecino declaró que “fue difícil en todos los aspectos, es algo nuevo a lo que todavía no estamos acostumbrados nos afectó a todos, especialmente en el ámbito laboral. Respecto al manejo que hicieron las autoridades expresó que “todo fue contradictorio en mi punto de vista”.