Covid-19: no se hace ningún control sanitario en la Terminal de Posadas

POSADAS. En el marco de la pandemia por Coronavirus 2 y las declaraciones de Emergencia Sanitaria del gobierno nacional y de la provincia, no se están realizando ningún tipo de control médico en la Terminal de Ómnibus de Posadas. Así lo confirmó Luis Fiege, el Administrador del organismo, en diálogo con MisionesCuatro.

“No podemos evaluar la pérdida, pero ya se nota una merma de pasajeros. Las salidas programadas de los micros están saliendo con normalidad, aunque con menos pasajeros”, comentó Fiege, quien añadió que inclusive y pese al cierre de fronteras de Argentina y Paraguay, “están saliendo los servicios internacionales con normalidad”.

En este sentido, Fiege opinó que “el bloqueo de la frontera no es total”.

Asimismo, el funcionario confirmó que hubo gran cantidad de turistas extranjeros este sábado, previo a la definición del gobierno nacional, de cerrar las fronteras y los parques nacionales, entre otras medidas tendientes a limitar la circulación del virus que provoca la enfermedad Covid-19.

Respecto de los controles sanitarios que se esperaría se realicen en una terminal de gran circulación de personas, Fiege ratificó: “Desde municipio, provincia o Nación, no hay personal, no hay agentes sanitarios. De parte del Estado no se controla a nadie”, sentenció.

“Desde la concesionaria de la Terminal, hemos colocado todos los productos para la higiene (alcohol en gel, jabones) en los baños. Ahora, cómo se desinfectan las unidades de transporte o qué medida tomaron para esto, no es competencia nuestra, sino de la Secretaría de Transporte de la Provincia”, sostuvo el administrador.

Consultado al respecto, “ni a nivel nacional, provincial o municipal, se ha establecido algún tipo de protocolo hacia los usuarios”, insistió Fiege, sobre la falta de controles sanitarios. “Todavía se está trabajando con normalidad”, cerró.

