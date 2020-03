Covid-19: supermercados, farmacias y proveedores no tienen alcohol en gel

POSADAS. Con la implementación del aislamiento preventivo y obligatorio por 15 días, para evitar la propagación del Coronavirus 2 (Covid-19), se conocieron numerosas denuncias de abusos con los precios por parte de comercios en Posadas.

Ante este problema, el titular de la Dirección de Defensa al Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, aseguró que el gobierno nacional aún no publicó los precios máximos, ni informó sobre qué método se utilizará para los controles. “Ni a quién alcanza (la restricción)”, acotó el funcionario, al tiempo que añadió que han detectado el faltante del alcohol en gel en todos los proveedores, farmacias y supermercados.

“Todavía no tenemos el precio máximo, ni el método ni a quien alcanza. Todavía no informaron el listado de precios por provincia”, remarcó Garzón Maceda, en diálogo con MisionesCuatro. Y recalcó que “cada provincia va a tener su propia lista de precios”, aunque sin especificar si los valores los definirá Nación o provincia.

“Hay que aguardar esto para saber si estamos o no en el rango (de precios)”, se excusó Garzón Maceda respecto de las denuncias de subas desmedidas en las últimas horas, en los llamados comercios “de proximidad”, los únicos a los que se puede acudir en el marco de la cuarentena.

No hay alcohol en gel en depósitos de supermercados y proveedores

Por otra parte, el funcionario confirmó que falta de alcohol en gel en Posadas. “No hay en existencia en los proveedores. Ni en farmacias ni en supermercados hay en depósitos. Esto lo hemos informado (al gobierno nacional)”, dijo el funcionario. Por otra parte, subrayó que, en productos de consumo masivo, “no se ha notado desabastecimiento”.

En cuanto a las denuncias que pueden formular los consumidores, Garzón Maceda precisó: cuando hubo un aumento desmedido con diferencia de días u horas, o cuando el valor cobrado por la caja del comercio no coincide con el valor informado en góndola. En tales casos, hay que sacar fotos del precio de la góndola y del ticket en cuestión. “Lo más importante es que nos digan el nombre del negocio, la dirección y la zona donde ocurre el problema”, sostuvo. “Si nos mandan la foto en donde nos dicen, ayer me cobraron 100 por el producto y hoy me cobran 300, nosotros verificamos el precio del producto y se acabó la discusión”, remató.

