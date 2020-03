COVID-19: tras la clausura, reabrió el supermercado de Itaembé Miní

En las últimas horas, trascendió que el comercio volvió a abrir sus puertas tras cumplir con todo el protocolo sanitario establecido por las autoridades, como es el caso de la cuarentena obligatoria.

Además, que la persona que regresó de China el pasado 10 de marzo, no era el dueño del supermercado, sino, un pariente del apoderado y no tuvo contacto con los empleados. Cumplió con el aislamiento y no tuvo síntomas de COVID-19.

El propietario no viajó, pero accedió a la clausura del local para evitar inconvenientes, según trascendió.

