POSADAS. Al cumplirse un año de la ejecución de Cristian Sotelo –el hombre ultimado a balazos a la salida de una fiesta clandestina en el barrio A3-2–, su familia y allegados siguen reclamando justicia. En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Rosalía Ramírez insistió en que “paguen los que tengan que pagar y caiga quien tiene que caer” y reveló que hay personas que “tienen miedo de testificar” contra los implicados que aún no fueron detenidos a la fecha.

Según Ramírez, son unos 10 los implicados en el asesinato de su marido, pero sólo hay 4 personas detenidas. “Hoy, a un año del asesinato de mi marido, nos juntamos para hacer una marcha pacífica y presentar un petitorio al juez (Ricardo) Balor. Yo quiero justicia”, dijo emocionalmente quebrada, la mujer.

Ante la consulta de los medios, Ramírez indicó que la causa “está en la última instancia. Quiero que el juez dictamine el día del juicio. No pido nada más que justicia, que paguen los que tengan que pagar. Y que caiga quien tiene que caer. Nada más”, insistió la viuda.

Ante la consulta de los medios, Ramírez indicó que la causa “está en la última instancia. Quiero que el juez dictamine el día del juicio. No pido nada más que justicia, que paguen los que tengan que pagar. Y que caiga quien tiene que caer. Nada más”, insistió la viuda.

“Hay 4 detenidos. Pero ese día de la balacera eran como 10 disparando, que estaban en dos autos. Y hay cuatro detenidos, que más de 20 testigos, le señalan. Pero hay gente afuera todavía. Quiero que todos paguen. Que caigan todos los que tienen que caer. El que estuvo manejando, el que estuvo disparando, el que estuvo dentro de la camioneta mirando, todos esos tienen que caer”, denunció Ramírez.

Por otra parte, la viuda reveló que conoce las identidades de los demás implicados que actualmente están en libertad. “Pero hay gente que tiene miedo. Los que están presos, es porque hubo gente que se animó a declarar. Pero hay gente que está afuera todavía”, señaló Ramírez.

“El juicio no se inicia es porque faltan declaraciones”, comentó la viuda del hombre ejecutado en el barrio A3-2.

Este medio le pidió que rememore lo que vivió el día del asesinato y Ramírez relató: “Diez minutos antes le pasé a buscar (por la fiesta), veo que sale de la casa de su sobrino y me voy a casa. Después un vecino me va a avisar que le habían disparado. Desde el sábado estoy nerviosa pero no quiero llorar. Tengo que ser fuerte y no me tienen ver caer”, expresó.

En cuanto a los hijos de ambos que quedaron a su cargo, Ramírez dijo que tiene un hijo de 6 y una de 11 años. Pero, además, ahora está a cargo de una “hermanita del corazón” de 14 años de edad. “Después de la muerte de mi marido, mi mamá cayó de un paro cardíaco en mi casa. Así que me tuve que hacer cargo de mi hermanita de corazón”, reveló.

La ejecución con tintes mafiosos

El domingo 13 de junio por la mañana una brutal balacera en el barrio A3-2 terminó con la vida de Cristian Sotelo de 41 años. Además, hubo personas heridas que fueron internadas en el hospital Madariaga. Posteriormente, la policía halló un auto abandonado en el puente del Arroyo Zaimán, sobre el acceso sur de la ciudad.

Entre los sospechosos de ser cómplices en su momento, fue demorado un hombre que se cree fue el que peleó con Sotelo en la fiesta clandestina que habría organizado “El Garrafero”. Esta riña habría sido el detonante del crimen.

El evento ilegal fue una celebración exclusiva para un selecto grupo de allegados al implicado. Tuvo lugar en una propiedad particular ubicada a menos de cien metros de la Comisaría Décima de Posadas.

A fines de julio, un sobrino de Sotelo que estuvo presente en el lugar y que también resultó herido declaró ante la Justicia. Y complicó la situación de dos de los involucrados en la causa por la muerte de su tío, más precisamente al “El Garrafero” (29).