Crisis: desde Cambios Mazza dieron detalles sobre su reestructuración

POSADAS. Cambios Mazza, la empresa dedicada a la compra y venta de monedas extranjeras, con sede en la capital misionera desde el año 1955, dejará de atender al público desde agosto. El área de Turismo continúa con sus actividades.

Y para conocer más detalles de esta decisión, Misiones Cuatro dialogó con la propietaria de la firma, Carolina Mazza, quien al respecto declaró: “Mazza Hermanos sigue abierto, turismo sigue, lo único que hemos hecho es devolver al Banco Central la licencia para operar en compra y venta de moneda extranjera, no vamos a seguir operando en compra y venta de moneda extranjera. La idea es reestructurar el negocio hacia nuevas oportunidades que está marcando el mercado, estamos trabajando en un nuevo proyecto”, explicó.

Asimismo, agregó: “Mazza Hermanos funcionó desde el año 1955 con la licencia del Banco Central, pero esto empezó muchísimo antes con mi bisabuelo Isaac, en Santo Tomé, Corrientes, basado en la confianza de la gente, que le entregaba a él sus ahorros, él se iba a Buenos Aires, traía la moneda extranjera y después se le dio la formalidad hace 65 años ya con mi abuelo al frente”, contó Carolina.

Adaptarse a los tiempos

Con respecto al futuro de ese sector de la compañía, la empresaria comentó: “la idea de reestructurar esta parte de la empresa es para seguir dando trabajo a tantas familias misioneras”.

En cuanto al panorama desde hace un año atrás y comparado con este dijo que “la situación monetaria y a nivel nacional cambió muchísimo, no había cepo, ahora hay cepo, agravado por la pandemia y sin una fecha cierta de apertura, esto es a nivel nacional, no hay razón de ser por el cual no se puedan abrir las casas de cambio”.

Y concluyó: “son muchas cosas que han llevado a tomar esta decisión y a buscar nuevos caminos que están marcando el mercado, que ayudan a seguir adelante”, expresó Carolina Mazza.