Critican el abandono de un hombre en situación de calle

POSADAS. Según vecinos de la zona de Blas Parera y Aguado, un hombre en situación de calle está totalmente desprotegido y duerme en la calle, con los lógicos riesgos de la situación de calle, agravados por el avance del Covid-19 en todo el país. Se trataría de un retirado de la policía, que percibe una jubilación, pero se encuentra enfermo y en situación de abandono (vulnerabilidad social).

En diálogo con MisionesCuatro, Selva, una vecina de la zona, afirmó que el hombre en cuestión está hace 2 años durmiendo en la calle, “a veces con más higiene. Pero ahora ya no puede. Está enfermo. Y toma las 24 horas”, sostuvo.

“El señor tiene un buen sueldo. Pero está abandonado. No sé por qué los familiares no se hacen cargo. Desde el Estado se acercaron pero él no quiere recibir ayuda”, reveló la vecina, añadiendo que ahora está durmiendo a la intemperie, desde que la Escuela en la que se ubicó, puso rejas.

“Hay muchísimas moscas allí. Hace sus necesidades ahí nomás. Hace poco una vecina le pidió que se corra a otro techito y él no quiso. Vino la policía y no sé qué les habrá dicho”, comentó.

Por su parte, Severiano, otro de los vecinos, insistió en que el hombre, que se apellidaría Martínez, se encuentra en un “abandono total” . “Vaya saber en qué estado se encuentra el cuerpo de él. Se está muriendo ahí, abandonado”, comentó. “Tendría que ver alguien que se haga cargo de esto. Es calamitoso su estado y es un ser humano”, subrayó.