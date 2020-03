Cuarentena: cumplimiento escaso y falta de controles en Posadas

POSADAS. Rige la cuarentena obligatoria a nivel nacional, una dura medida adoptada por el gobierno nacional ante el importante crecimiento de casos de Coronavirus 2 (Covid-19) y la posible circulación comunitaria del virus. En ese marco, se puede ver muchas personas deambulando sin ningún tipo de restricción en el microcentro posadeño.

Pero, además, varias personas se están agolpando frente a los bancos por distintos trámites que deben realizar –por ejemplo, por tarjetas de débito que no funcionan-, pero no tienen respuestas ante el cierre de las sedes. En particular, esto ocurrió en el caso del banco Columbia, que esta semana estuvo cerrado por un caso sospechoso de Coronavirus –un empleado estuvo en contacto con familiares que estuvieron expuestos al patógeno.

Asimismo, en el Correo Argentino donde se pagan las Asignaciones Familiares y las AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras prestaciones, y en los supermercados, también podía observarse la aglomeración de personas que, justamente, es lo que se quiere evitar con la medida del aislamiento social obligatorio hasta el 1º de Abril.

Clientes del banco Columbia, agolpados frente a la sede en plena Cuarentena Obligatoria por Coronavirus

