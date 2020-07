Cuidan a niños cuya madre está internada y piden ayuda

POSADAS. Dos vecinas de la zona de la calle 179, manzana 43 del Bº Itaembé Miní, hicieron público un desesperado pedido de asistencia para una niña y un bebé cuya madre está internada en grave estado. Verónica Martínez y Yésica Balbuena, hablaron con MisionesCuatro de la dramática situación que viven los dos infantes, un bebé de 5 meses y una pequeña de 5 años, luego de que su madre fuera internada con un cuadro grave. Piden alimentos, ropa, calzado, un changuito y cualquier artículo de primera necesidad para los pequeños, que residen en la casa 9, de la citada manzana.

Martínez contó a MisionesCuatro que la joven madre de los niños, de 23 años, “se juntó con un chico. Se fue con las criaturas, el muchachito le sacó la tarjeta social y el sueldo. Les largó a la calle como sin nada. Y volvieron acá. Los niños no tienen nada y están a la intemperie”, graficó Verónica. “Entre los vecinos juntamos algunas cosas, leche, pañales, y lo que podíamos ir dando. están al cuidado nuestro. Pero necesitan muchas cosas. Ella es madre soltera y está internada en grave estado”, expresó la vecina.

“Necesitamos de todo. Lo puedan colaborar, será bienvenido”, comentó la mujer, señalando que los interesados pueden acercar las donaciones al lugar donde residen los niños, al cuidado de estas vecinas.

Las necesidades de los niños y la ausencia de organismos

Por su parte, Yésica Balbuena, otra de las improvisadas cuidadoras, enumeró algunas de las necesidades que atraviesan estos niños. “Los chicos no tienen pañales. Él no tiene pañal y no tiene ropa. La ropa que conseguimos es prestada. Porque vinieron sin nada. La nena necesita zapatillas y ropa”, precisó.

En cuanto a la madre, Balbuena dijo que la joven está internada “con piedras en la vesícula y se le fue al riñón. Entre todos los vecinos estamos cuidando a los niños. Pero yo también tengo chicos. No tengo ropa para darle a ellos. El bebé estaría necesitando un chango, porque no tiene dónde dormir. También ropa, abrigo para el bebé y la nena”, contó la joven, que dejó su teléfono, para coordinar la asistencia para los pequeños. Es el 3765143982.

Como en otros casos de niños en situación de vulnerabilidad social, sorprende la ausencia del Estado, representado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de los Niños/Niñas y Adolescentes. Dos organismos que cuentan con importantes recursos y, al menos en lo formal, atienden esta problemática.