Demanda habitacional: 28 familias podrían acampar frente a Gobernación

POSADAS. Otro conflicto de tierras explotó en la capital misionera, tras el desalojo ordenado por el juez Ricardo Balor, de un predio en el que se habían instalado familias sin techo, en la zona del barrio Néstor Kirchner. Este martes, algunas de las familias desalojadas se manifestaron frente a Gobernación y amenazaron un acampes y protestas más fuertes, gracias al apoyo de la CCC (Corriente Clasista y Combativa)

“Somos 28 familias que fuimos desalojadas el 8 de agosto, por primera vez. Y el domingo 16 nos desalojaron por segunda vez. Había un supuesto dueño del lugar, que se iba a presentar para reclamar lo que era de él. Pero no se presentó. Ahora surgió la novedad que (indica que el terreno) es del Iprodha, del municipio. Volvimos a tomar el lugar y el juez Balor, (llegó) diciendo que había aparecido el dueño”, detalló Ariel Castellano, el vocero de estas familias sin techo.

Según Castellano, el procedimiento fue irregular. “Fuimos desalojados sin orden judicial y sin un propietario reclamando su lugar, con la policía y el juez presente”, bramó el joven.

“Venimos a hablar con la organizadora de tierras, Luciana Scromeda (Directora de la Subsecretaría de Tierras y Colonización) Se comprometió a darnos un lugar digno y a pagar. Hasta el momento estamos sin nada”, reveló Castellano, indicando que la funcionaria les pidió dos días de plazo para organizar una relocalización con el Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional)

En cuanto a dónde se encuentran las familias por el momento, Castellano sostuvo que algunas están alquilando, pero en 5 días deberían dejar los lugares. “En esta pandemia, las familias no pueden trabajar y con el ingreso de los chicos (AUH), no pueden pagar un alquiler y darle de comer (a sus hijos), todo el mes”, sostuvo.

Por otra parte, Castellanos anticipó que el conflicto podría recrudecer, si no los relocalizan. “En caso de que no se resuelva, nos vamos a manifestar todas las familias, con el acompañamiento de la CCC”, expresó. “Si no tenemos resultado, las familias van a acampar acá en la plaza, porque no tienen a donde ir”, remató el vocero.