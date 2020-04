Dengue Hemorrágico: la familia de Natanauel Alvez, sigue sin respuestas

POSADAS. El escandaloso caso de Natanauel Alvez (15), el joven fallecido con síntomas de dengue hemorrágico luego de permanecer una semana sin hospitalización y con una presunta mala praxis médica en el Hospital de Fátima, sumó otro capítulo este viernes, con los datos aportados por la familia a este medio: aún no los informaron del resultado de la autopsia, y la fiscalía de turno, no investiga el caso. Ni siquiera actuando de oficio, frente a la gravísima denuncia por abandono de persona y mala praxis médica.

Gabriela Valiente, reveló a este medio que aún no fueron informados del resultado de la autopsia que habrían practicado al cuerpo de Natanauel, quien falleció el 11 de Abril luego de padecer síntomas compatibles con dengue, durante casi una semana. Este lunes, Valiente contó a MisionesCuatro, que esperaban el resultado de la autopsia para esta semana. Pero aún no fueron informados.

Pero el caso es más grave, porque la familia del adolescente fallecido, no tiene permiso para salir de su vivienda en el marco de la cuarentena obligatoria para prevenir contagios del nuevo coronavirus. Por lo que no pudieron radicar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía de turno.

Juzgado cerrado y sin posibilidades de radicar la denuncia

“El juzgado está cerrado. Me dieron un número telefónico para llamar, pero nadie atiende. Mucho no puedo movilizarme porque no tengo el permiso para circular”, reveló Valiente a este portal. Desde luego, queda en evidencia que la fiscalía de turno tampoco está actuando de oficio, para investigar si Natanauel falleció por dengue hemorrágico, si hubo mala praxis en el Hospital de Fátima y, más importante, si hubo abandono de persona, por parte del Hospital Madariaga.

De acuerdo con la denuncia pública y la denuncia policial, el Madariaga se negó a enviar una ambulancia para hospitalizar al chico, que padecía síntomas de dengue, incluidas, las deposiciones y vómitos de color oscuro (posiblemente con sangre).

Por otra parte, Valiente confirmó que ningún funcionario tuvo la intención de comunicarse con la familia. Aunque sea para interiorizarse del caso u ofrecer ayuda. “Nadie de ningún lado vino a hablar conmigo. O a explicarme algo, o ver cómo estamos. Así como la abandonaron a mi hijo, también abandonaron a mi familia”, sentenció.

Desde luego, el Ministro de Salud, Oscar Alarcón, y los funcionarios de primera línea en Salud Pública, se llamaron al silencio sobre este caso.