Denuncia a su ex pareja por impedirle ver a la hija de ambos desde hace 4 años

POSADAS. Este lunes, Noelí Godoy, una joven correntina residente en la ciudad de Goya, realizó una fuerte denuncia pública contra su ex pareja Roque R., con quien está separada desde 2018 y a quien acusó de impedirle todo contacto con la hija de ambos, que recientemente cumplió 6 años de edad.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Godoy reveló que reside en Goya y que se separó de su pareja por violencia de género. Y desde la separación, no puede ver a su hija. Con régimen de visita establecido por el juzgado de familia de la provincia que interviene en el caso, según Godoy, su ex pareja Roque R., se niega a cumplir con la medida judicial de revinculación.

“Hace cuatro años, Roque, que vive en Villa Cabello, tiene e mi hija y no me la deja ver. Me bloquea, no tengo acceso a nada de ella. Inclusive en el colegio, cuando me acerco por prohibición de él, no me dan información. Les dice que no me dejen entrar. Cuando voy al domicilio, no los encuentro”, relató Godoy, sobre la traumática situación.

Según la mujer, “después de 4 años así, la jueza me otorgó el permiso para verla viernes, sábado y domingo, hasta que salga la tenencia definitiva a mi favor. Pero (Roque) se niega a dejarme ver a mi hija. Hicimos la denuncia (policial) el día viernes. Al otro día fui al domicilio de la hermana de él, para ver si podía ver a mi hija, pero me echaron. No la veo, no puedo tener un contacto fluido con ella”, insistió Noelí.

“Hace 2 meses que nos avisaron tanto a mi parte como a la de ellos, que estaba determinado qué días podía ver a mi hija. Mi abogado quiere comunicarse con su abogada y ella le corta el teléfono. Él lo mismo. No podemos llegar a una mediación con ellos”, se quejó la mujer.

En su descripción del inicio del conflicto por la tenencia de la pequeña y por la supuesta alienación parental posterior, Godoy explicó: “Vivimos 10 años en pareja, nos separamos hace 4 años en malos términos, por violencia de género. (Roque) era muy agresivo conmigo. Se vino para acá con la nena, tenía un permiso para estar un mes con ella. Pero en ese tiempo, aprovechó para cambiar el documento de la nena, sin mi autorización, y la anotó en una escuela”, contó la mujer.

Así, la llamaron desde el Centro Judicial de Mediación. “Hace 4 años que estoy luchando por ver a mi hija. Es un sacrificio (económico) y de sentimientos”, manifestó Godoy, insistiendo en que no pudo estar con su hija en su cumpleaños. “El viernes era su cumpleaños, cumplió 6 y no la pude ver. Mi intención era compartir una tortita, estar las dos juntas, y las ilusiones se me fueron por el piso. El año pasado (Roque) me hizo lo mismo. Me dijo ‘esperame en tal lado’ y no vino”, denunció.

Por otra parte, Noelí insistió en que hay una orden judicial que su ex pareja está incumpliendo. “La jueza que lleva la demanda, dice las horas en las que yo tendría que estar con mi niña. Y él no cumplió. Fuimos con la policía, nos cansamos de golpear. (El sábado, cuando volvió a ir) una vecina me dijo: ‘Ellos vinieron con la nena, el viernes, y no aparecieron más’. Anda de prófugo, escondiéndose, ¿a qué le teme? ¿Qué necesidad tiene? Qué cobardía de él, como papá. Él no respeta la tenencia compartida. No hay diálogo con ese hombre”, aseguró Noelí.

Finalmente, Godoy dejó a entrever que su ex pareja podría contar con “respaldos” e “impunidad” para actuar como lo hace. “No sé con qué tipo de impunidad se maneja, qué tipo de respaldos tendrá. Pero veo que no respeta nada, la policía, el juzgado, nada. No sé cómo mediar y hablar con él. Acá mi tiempo no es mucho, porque tengo que volver a trabajar en mi casa y a mis obligaciones (en Goya) Es un gasto muy grande el que tengo al venir acá. Son $10 mil de pasaje, más el hospedaje y comida y otros gastos. Quiero pedir a la jueza que tiene mi expediente y que se haga justicia”, dijo Noelí, visiblemente afligida ante la situación.