Denuncia que fue estafada por gitanos cuando quiso comprar un auto

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, Cristina Uzé relató cómo sucedieron los hechos: “el señor vio el dinero, me sacó los papeles de la mano, hasta mis documentos y se retiró dijo que iba a hacer el Z, y fotocopias. Transcurrieron dos horas y media y cuando volvió, dijo que la ex mujer no le permitía hasta que no esté hecha la transferencia”.

Cristina comentó que los hechos sucedieron en una casa de la comunidad gitana “tengo registrado, hice la denuncia en la comisaría 18, ellos iban a pasar a la comisaría de la Uruguay y esta semana pasó a la fiscalía”.

A faltas de respuestas, hizo la denuncia y ahora esperan la resolución de la justicia.