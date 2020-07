Denuncia que la Anses le cortó la jubilación a su madre por error

POSADAS. Silvia Krauce tiene 74 años, trabajó como docente en una escuela de la localidad de Alba Posee y se jubiló como directora.

Luego del fallecimiento de su esposo, Silvia comenzó a percibir una pensión, además de su jubilación como docente. Desde febrero, ya no recibe ninguno de los beneficios.

Su hija, Mariana Lagable, denuncia que, por error de datos, la Anses le cortó la jubilación a su madre. Mariana es la hermana de Laura Lagable, quien es funcionaria del ministerio de Cultura de la provincia.

En una entrevista con Misiones Cuatro, contó que Silvia padece problemas de salud: tiene Alzheimer y está depresiva.

“La Anses le cortó sus aportes directos, porque no corresponde, esto pasó en febrero”, relató Mariana.

Agregó que se acercó a la Anses y le respondieron que “reconocieron que hay un error, me tengo que ir hasta el IPS, me tienen que dar una nota. El director me dio, me dirigí a la Anses, fue el día que se cerró todo, en el momento que empezó el tema del coronavirus”, contó Lagable.

Desde la Anses Posadas le dijeron que el problema es un código, por eso no puede cobrar la jubilación que tendría que haber cobrado en junio: “¿Por qué no pueden agregar un código en seis meses?, ¿Por qué tanto tiempo para arreglar un código dentro del circuito?, eso es lo que me preocupa, ¿Qué va a pasar en septiembre?, ¿Tengo que esperar hasta noviembre?”, cuestionó.

Con respecto al trámite explicó: “ella cobra la pensión de mi papá y por la Nación cobra su jubilación y la Anses le cortó la jubilación porque hubo un cruce de códigos entre el IPS y la Anses. No sé cuál es el problema que ellos tienen, no es la primera vez que pasa, le sacaron un beneficio que es súper importante en esta época que estamos pasando por el tratamiento de ella”, expresó.

Además, contó que desde Anses le aseguraron que la jubilación la van a pagar con retroactivo.