Denuncia que le quitaron una casa hace 6 años y que los usurpadores, la amenazaron y golpearon

POSADAS. Otro reclamo por una usurpación de una propiedad con presunta complicidad judicial, se escuchó este jueves, tras la denuncia de Valeria González, la propietaria de un lote en Barrio Pan. Según la damnificada, presentó varias denuncias contra usurpadores de su casa, desde hace 6 años, pero aún no puede recuperarla. Además, aseguró haber sido golpeada y amenazada por los usurpadores.

El inmueble en cuestión queda en la chacra 128. Más precisamente, en calle 68 casi avenida Jauretche. Según confió la damnificada, el argumento judicial para evitar el desalojo, sería la presencia de 3 menores de edad que residen en la vivienda usurpada.

En diálogo con MisionesCuatro, González aseguró que los usurpadores habrían ingresado como inquilinos en el 2014. Pero después de unos meses, dejaron de pagar el alquiler y ya no los pudieron sacar del lote. “Vuelvo a hacer la denuncia pública. Estoy cansada que la justicia no me ayude. Inclusive el juez Verón. Hice miles de denuncias. Fui a su oficina y le pedí por favor que me ayude. No puede ser que esta gente me usurpe la casa”, se quejó González.

Según la mujer, los usurpadores, “son gente muy problemática” y, tras ingresar como inquilinos, “dijeron que no iban a pagar más y que iban a seguir estando allí. Viven metiendo cosas robadas, cosas de falopa, venden millones de cosas”, denunció la mujer.

Por otra parte, González reveló que la última vez que se acercó a su inmueble, “estaba embarazada de 3 meses”, y “Daniela Blanco, la mujer de Horacio Salinas me pegan. Me cierran el camino cuando yo estaba con la moto. Fue cuando fuimos a vender un mueble y buscar cosas para volver a alquilar esa casa”, confió la mujer.

“El juez Verón ordenó allanar la casa y lo metió preso a Salinas unos meses. Pero no desalojaron y ahí se vinieron malos conmigo. Me pegaron estando embarazada. Tengo denuncias en la comisaría 6ª y 7ª. Recién pasó Salinas, tiene una prohibición de acercamiento pero me amenazó. Dijo que no se van a ir de ahí”, reveló la propietaria.

Sobre el final de la entrevista, González se mostró desesperanzada e indignada por la falta de respuestas. “He golpeado muchas puertas de juzgados, pero no tengo respuestas. Ahora no me puedo acercar al juzgado por la pandemia (del coronavirus) Me cierran las puertas de todos lados. Me robaron todo lo que tenía adentro y este tipo viene y me amenaza”, se quejó.