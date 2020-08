Denuncian a inspector municipal por intento de coima y por clausurar un local en forma ilegal

POSADAS. Un insólito caso de “abuso de autoridad” fue denunciado este viernes por un comerciante que asegura que un inspector municipal le exigió coimas, lo amenazó y finalmente, le clausuró el local sin ninguna causa justificada. Gustavo Benítez, propietario de un autoservicio ubicado sobre Av. Chacabuco, sostuvo que el inspector municipal Sebastián Nosiglia, clausuró el local este jueves alrededor de las 20, cuando el comercio estaba cerrado.

“Estábamos haciendo reposición a puerta cerrada, cuando vimos que los inspectores de la municipalidad me ponían una faja de clausura. El señor de la municipalidad Sebastián Nosiglia me dejó una faja de clausura y un acta por debajo de la puerta. Se nota que no se percataron que yo tenía cámara afuera y están filmados. El local estaba cerrado, es un autoservicio que nos lleva tiempo acomodar. Está la prueba de que el negocio estaba cerrado y el inspector se me ríe en la cara. ‘Ahí tenes tu negocito clausurado, papá’, me dijo y se fue”, relató Benítez.

Por otra parte, el comerciante se quejó de una posible complicidad de la jueza de faltas que está de turno con este inspector. “En el juzgado no les importó el abuso de autoridad. El negocio estaba cerrado, estábamos con mis dos empleados. Ni siquiera había luces prendidas, sólo una luz de atrás de la carnicería”, recalcó Benítez, al tiempo que reveló que Nosiglia, llevó el acta de clausura directamente a la jueza, sin pasar por sus superiores. Pero la jueza “tampoco me quiso atender, pese a que nosotros tenemos todas las pruebas”, disparó.

En este sentido, dado que no lo atendieron este viernes, Benítez deberá esperar hasta el lunes para poder hacer su descargo. “Me dijeron que vaya el lunes con las pruebas que tengo. Me dejan clausurado el negocio hasta el lunes o martes, o cuando ellos quieran, para solucionarme el problema”, denunció el comerciante. Asimismo, Benítez aclaró que esta clausura cerca del fin de semana, le provoca un enorme daño económico, por las mercaderías perecederas que adquirió para vender este fin de semana. “Tranquilamente, puede tener una pérdida de 300 mil pesos este fin de semana”, expresó.

“Sería muy caradura de su parte, cobrarme una multa, teniendo pruebas y una veintena de testigos. En la filmación aparecen personas caminando y se ve que estaba cerrado el negocio”, enfatizó. “Por lo menos, el tipo (Nosiglia) me podría haber golpeado la puerta del negocio y preguntado qué estaba haciendo yo. Cosa que no le importa, porque estaba reponiendo mercaderías en mi negocio con puertas cerradas”, puntualizó.

En lo que fue un dato saliente del caso, Benítez contó que el inspector en cuestión (Sebastián Nosiglia), la semana pasada, “me buscó la vuelta para hacer algo. Pero tenemos la habilitación y los muchachos están en blanco. Entonces, antes de irse me dice, ‘¿me podés dar una coca?’ Y se la cobro. Entonces me dijo ‘parece que no entendiste el mensaje, ahora vas a ver’, me dijo. Y ahora me clausuró el negocio”, bramó.

Benítez anticipó que ya está hablando con un abogado para iniciar acciones legales contra Nosiglia, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y “a la cabeza de esto”. “En el acta que me deja, pone que la pasa por debajo de la puerta. Es abuso de autoridad”, sentenció.