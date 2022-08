Denuncian a una persona en situación de calle por acoso sexual

POSADAS. “Tenemos un grave problema con una persona en situación de calle”, resumió Perla Sandoval, una vecina del Bº Prat (180 Viviendas), quien manifestó al Móvil de MisionesCuatro que, en ciertos horarios, las familias no pueden ir a la plaza del barrio ni permitir que vayan sus hijos por los riesgos que entraña la presencia de un indigente, que habría acosado sexualmente a mujeres. También estarían afectados por la situación, vecinos del Bº Nosiglia (120 Viviendas)

Actualmente, esta persona sin techo estaría durmiendo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Bº Ducom (170 Viviendas), pero ya hay una denuncia policial en su contra.

En diálogo con este medio, Sandoval dijo que esta persona acosa y agrede “no sólo a las mujeres”, sino también a niñas y niños. “Con los hombres, se pone violento”, dijo.

De acuerdo con esta vecina, “hace 3 meses, este hombre se empezó a quedar en la plaza. Nadie fue a atacarle, pero desde hace un tiempo empezó a molestar a la gente del barrio (Prat – Nosiglia). Principalmente a mujeres y niños”, expresó.

“Lo que piensa lo dice, cosas horribles de índole sexual: ‘que te voy a hacer esto’, ‘que linda que estas’. No importa que una mamá vaya con tres o cuatro hijos, le dice igua. Tenemos el caso de una vecina del barrio que iba con la hija y unas amigas, y se dirigió a las criaturas”, denunció Sandoval. Y añadió: “a vecinas que pasan, él saca su aparato reproductor y se los muestra”.

Ante la consulta de este medio, Sandoval aseguró que “hemos llamado un montón de veces a la policía. Porque tenemos miedo que haga (lo que supuestamente) piensa. Con una mujer grande como nosotras, no sería tanto el problema. Pero sí una criatura indefensa que no pueda zafar de la fuerza de él. (El denunciado) no es de edad avanzada y se nota que no padece de un problema físico”, acotó.

“Nos molesta que no podemos transitar la plaza de nuestro barrio o que los niños no puedan jugar en la plaza, porque no sabemos si en algún momento, esta persona pueda hacer algo horrible”, expresó Sandoval, aunque aclaró que esta persona, no está en todo momento en la plaza. “Suele estar en horario de siesta y de noche. Y a veces todo el día. Se mueve entre esta plaza y la plaza del barrio de enfrente (Bº 170 Viviendas). Allí sí los vecinos sí hicieron una denuncia formal y respondió de forma agresiva. Ahora prácticamente no está yendo a ese barrio”, relató la mujer.

De acuerdo con una constancia policial que llegó a este diario, a principios de Junio, un hombre en situación de calle se instaló en el Hall del SUM del barrio 170 Viviendas. “En un principio, junto con los vecinos le brindaron asistencia (ropa, abrigo, comida, etc.) con el acuerdo de que el mismo solamente iba a dormir en el lugar y no causar molestias”, sostiene una constancia policial presentada ante la Comisaría 15ª, con fecha 10 de Agosto del presente año.

Sin embargo –prosigue la denuncia- “desde hace un tiempo este comenzó a decirle groserías a las mujeres del barrio y comenzó a comportarse agresivo con los vecinos (…) por lo cual intentaron en reiteradas oportunidades conseguir albergue para él comunicándose con los hogares para personas en situación de calle”.

“Pero este se niega a retirarse del lugar, siendo cada vez más problemática la situación ya que en estas últimas semanas ya había dos personas durmiendo en el lugar, fumando y consumiendo estupefacientes y bebidas alcohólicas, molestando a los vecinos (…)”, completa la constancia policial, que, recordemos, no es formalmente una denuncia que active una causa penal a través de la Fiscalía de turno.