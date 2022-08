Denuncian estafa a una persona con discapacidad, tras la supuesta compra de un departamento

POSADAS. En diálogo con el móvil de Misiones Cuatro, Emanuel “Manuel” Gómez, denunció que un grupo de personas de su entorno estafó a su madre discapacitada. La mujer falleció hace dos años, supuestamente hizo la venta de su departamento donde vivía con único hijo adoptivo, quien, en las últimas horas recibió una orden de desalojo.

“Esta gente se aprovechó del estado de mi madre que tuvo varios ACV, estuvo en sillas de ruedas. Supuestamente le compraron el departamento, puso a mi madre en mi contra. Yo tenía 14 años cuando esto empezó”, contó el joven.

“Esta gente me vio la cara mil veces, compartió un plato de comida conmigo, el techo, porque mi madre le brindó el techo cuando tuvo sus problemas”, agregó.

Respecto a la supuesta compra relató: “me dejaron con esta orden de desalojo, donde supuestamente le compraron a mi mamá el departamento por 50.000 pesos, un departamento no tiene ese valor. Mi madre nunca recibió ese dinero, falleció en un geriátrico hace dos años. Esta gente hizo lo que quiso con mi mamá, la secuestraron, hasta le sacaron su único medio de comunicación que era su celular”, comentó Gómez.

“Se aprovecharon de mi situación, de mi madre y su estado. Me dejaron en la calle”, expresó.

Además, contó que esta situación comenzó hace 7 años aproximadamente y que su madre, conoció a esas personas (una pareja) cuando fue al Ministerio de Salud a hacer un trámite y retirar medicamentos. “Se presentaron como amigos y quería ayudar”, reveló el joven.

“Mi madre no podía firmar nada, su estado no era el óptimo para hacer esta clase de negocios. Ella, no sé cómo pudo mandar un mensaje al señor Oscar Gaona y él ayudó a que salga de la casa de esas personas”, expresó.

“Me echaron de la casa y se quedaron con la custodia de mi madre”, agregó.

Además, contó que buscó ayuda en la Defensoría del Pueblo por el tema. “en Defensoría del Pueblo me dijeron que ‘está jodido el asunto’, porque supuestamente hicieron los papeles que mi madre firmó y era imposible que firme algo”, declaró